Каждый день в магазине или на улице мы сталкиваемся с товарами, которые попали к нам из-за рубежа. Это может быть одежда, гаджеты, детские игрушки, косметика, вещи и так далее. Как потребители, мы не задумываемся, как тот или иной товар попадает к нам в руки, а для бизнеса вопрос логистики — один из ключевых для его успешной деятельности.
А потому, важно найти надежного поставщика и компанию, которая займется доставкой грузов.
Gloria Cargo 128 - это компания грузоперевозок из Одессы, которая имеет 15 лет опыта в сфере международных перевозок. На сайте логистической компании указывается, что в месяц они доставляют около 239 тонн товара с помощью авиа, морских и железнодорлжных перевозок. А с помощью партнеров в Европе и Китае Cargo 128 расширяет географию и качество услуг. Cargo 128 работает с частными лицами и компаниями — на счету уже более 10 тысяч клиентов.
Сначала необходимо оформить заявку на груз, после чего специалисты компании просчитывают доставку. При этом учитываются такие факторы: объем, сроки, расстояние и дополнительные услуги.
Третий этап - доставка груза. Он включает упаковку, погрузку, оформление и непосредственно доставку заказа. Все это проводится в сопровождении специалистов Cargo 128, которые контролируют процесс.
Получение груза - это четвертый и заключительный этап процесса доставки. Он включает в себя оформление документов, растаможивание, выгрузку и доставку товара заказчику.
С помощью Cargo 128 можно указать доставку текстиля, обуви, меха, кожи, электроники, мебели и аксессуаров.
В компании рассказали о преимуществах сотрудничества с ними:
Каждый из существующих видов международной перевозки грузов имеет свои особенности и специфику, которая влияет в том числе и на их стоимость. Например, самым быстрым, но и наиболее дорогим видом доставки считается авиаперевозка. Cargo 128 специализируется как раз на воздушных перевозках товаров из Китая и стран ЕС по доступным ценам.
Однако, перевозка товара на судне, хоть и имеет более длительный срок, но позволяет перевозить крупногабаритные и тяжелые товары. При этом, этот вид перевозок считается самым экономичным и надежным способом доставки товаров в Украину из других стран.
Что касается поставок по железной дороге, то этот вид транспортировки считается надежным и средним по скорости доставки, если сравнивать с авиационными и морскими перевозками, однако тут бывают сложности с документами.
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Каждый день в магазине или на улице мы сталкиваемся с товарами, которые попали к нам из-за рубежа. Это может быть одежда, гаджеты, детские игрушки, косметика, вещи и так далее. Как потребители, мы не задумываемся, как тот или иной товар попадает к нам в руки, а для бизнеса вопрос логистики — один из ключевых для его успешной деятельности.
А потому, важно найти надежного поставщика и компанию, которая займется доставкой грузов.
Gloria Cargo 128 - это компания грузоперевозок из Одессы, которая имеет 15 лет опыта в сфере международных перевозок. На сайте логистической компании указывается, что в месяц они доставляют около 239 тонн товара с помощью авиа, морских и железнодорлжных перевозок. А с помощью партнеров в Европе и Китае Cargo 128 расширяет географию и качество услуг. Cargo 128 работает с частными лицами и компаниями — на счету уже более 10 тысяч клиентов.
Сначала необходимо оформить заявку на груз, после чего специалисты компании просчитывают доставку. При этом учитываются такие факторы: объем, сроки, расстояние и дополнительные услуги.
Третий этап - доставка груза. Он включает упаковку, погрузку, оформление и непосредственно доставку заказа. Все это проводится в сопровождении специалистов Cargo 128, которые контролируют процесс.
Получение груза - это четвертый и заключительный этап процесса доставки. Он включает в себя оформление документов, растаможивание, выгрузку и доставку товара заказчику.
С помощью Cargo 128 можно указать доставку текстиля, обуви, меха, кожи, электроники, мебели и аксессуаров.
В компании рассказали о преимуществах сотрудничества с ними:
Каждый из существующих видов международной перевозки грузов имеет свои особенности и специфику, которая влияет в том числе и на их стоимость. Например, самым быстрым, но и наиболее дорогим видом доставки считается авиаперевозка. Cargo 128 специализируется как раз на воздушных перевозках товаров из Китая и стран ЕС по доступным ценам.
Однако, перевозка товара на судне, хоть и имеет более длительный срок, но позволяет перевозить крупногабаритные и тяжелые товары. При этом, этот вид перевозок считается самым экономичным и надежным способом доставки товаров в Украину из других стран.
Что касается поставок по железной дороге, то этот вид транспортировки считается надежным и средним по скорости доставки, если сравнивать с авиационными и морскими перевозками, однако тут бывают сложности с документами.