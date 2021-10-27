Каждый день в магазине или на улице мы сталкиваемся с товарами, которые попали к нам из-за рубежа. Это может быть одежда, гаджеты, детские игрушки, косметика, вещи и так далее. Как потребители, мы не задумываемся, как тот или иной товар попадает к нам в руки, а для бизнеса вопрос логистики — один из ключевых для его успешной деятельности.

А потому, важно найти надежного поставщика и компанию, которая займется доставкой грузов.

Gloria Cargo 128 - это компания грузоперевозок из Одессы, которая имеет 15 лет опыта в сфере международных перевозок. На сайте логистической компании указывается, что в месяц они доставляют около 239 тонн товара с помощью авиа, морских и железнодорлжных перевозок. А с помощью партнеров в Европе и Китае Cargo 128 расширяет географию и качество услуг. Cargo 128 работает с частными лицами и компаниями — на счету уже более 10 тысяч клиентов.

Какие услуги оказывает фирма Cargo 128?

подбор и разработка подходящего вида поставки и его особенности (авиаперевозка, морская перевозка или доставка железнодорожным транспортом);

подготовка всех необходимых документов (на погрузку, перевозку, проезд таможни и прочее);

страхование транспортируемой продукции на разных условиях. Страхование позволяет компенсировать возможные убытки, связанные с повреждением или потерей груза;

упаковка и погрузка товаров, чтобы избежать повреждений;

помощь в оформлении визы:

дополнительные финансовые выгоды, такие как возврат НДС в Китае, а также опция Tax free.

Как это работает?

Сначала необходимо оформить заявку на груз, после чего специалисты компании просчитывают доставку. При этом учитываются такие факторы: объем, сроки, расстояние и дополнительные услуги.

Третий этап - доставка груза. Он включает упаковку, погрузку, оформление и непосредственно доставку заказа. Все это проводится в сопровождении специалистов Cargo 128, которые контролируют процесс.

Получение груза - это четвертый и заключительный этап процесса доставки. Он включает в себя оформление документов, растаможивание, выгрузку и доставку товара заказчику.

С помощью Cargo 128 можно указать доставку текстиля, обуви, меха, кожи, электроники, мебели и аксессуаров.

В компании рассказали о преимуществах сотрудничества с ними:

Надежность. Транспортная компания в сфере международных перевозок уже более 15 лет, Cargo 128 на своем опыте знает, как работать, чтобы клиенту было максимально спокойно и комфортно. А возможность страхования груза на разных условиях тому еще одно подтверждение.

А декватные расценки. В логистической компании утверждают, что не завышают тарифы, а формируют ценообразование по адекватным расчетам современного рынка.

декватные расценки. В логистической компании утверждают, что не завышают тарифы, а формируют ценообразование по адекватным расчетам современного рынка. Высокое качество обслуживания. В компании работают исключительно профессионалы своего направления.

Какой вид доставки выбрать?

Каждый из существующих видов международной перевозки грузов имеет свои особенности и специфику, которая влияет в том числе и на их стоимость. Например, самым быстрым, но и наиболее дорогим видом доставки считается авиаперевозка. Cargo 128 специализируется как раз на воздушных перевозках товаров из Китая и стран ЕС по доступным ценам.

Однако, перевозка товара на судне, хоть и имеет более длительный срок, но позволяет перевозить крупногабаритные и тяжелые товары. При этом, этот вид перевозок считается самым экономичным и надежным способом доставки товаров в Украину из других стран.

Что касается поставок по железной дороге, то этот вид транспортировки считается надежным и средним по скорости доставки, если сравнивать с авиационными и морскими перевозками, однако тут бывают сложности с документами.