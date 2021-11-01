Сервис из Казахстана Kaspi.kz рассматривает украинского ритейлера Rozetkа, как выгодное вложение средств. Предстоящую стоимость сделки оценивают в пределах от $600 млн до $889 млн.

Об этом информирует AIN.UA, ссылаясь на осведомленных собеседников.

Издание передает, что переговоры о покупке уже перешли в активную фазу. В Rozetka входит и компании EVO (Prom.ua и другие проекты). Информаторы AIN.UA настаивают, что если сделка состоится, то казахская компания будет привлекать сторонние источники финансирования, потому что может не обладать суммой таких объемов.

Перед Rozetka Kaspi.kz уже приобрела украинский БТА Банк и сервис для покупок в интернете Portmone.

Kaspi.kz — крупнейшая в Казахстане площадка для торговли, мобильная версия которой позволяет оплачивать без доп.комиссий тысячи услуг, совершать транзакции, покупать в онлайне различные товары и авиабилеты. Приложением Kaspi.kz пользуются больше 8 миллионов граждан Казахстана. Год назад компания вышла на Лондонскую фондовую биржу. За первое полугодие текущего года ее доход оценивается в $932,9 млн.

Напомним, фотостоковое агентство Depositphotos со сторонними продуктами, которым владела украинская компания, выкупила американская VistaPrint. Цена вопроса составила 85 миллионов долларов.