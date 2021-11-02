В долгосрочной перспективе Москва не планирует платить за использование украинской газотранзитной системы.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на «Оператора газотранспортной системы Украины».

Российская корпорация потеряла интерес к бронированию украинских мощностей на начало 2022 года, по крайней мере, на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform информации о сделке не нашлось.

То есть Кремль намерен заключать краткосрочные договора на месяц, которые можно перезаключить в любой удобный момент. В подтверждение этому оператор ГТС Украины пустил предполагаемые мощности в два направления: 9,8 млн куб.м в сутки на ГИС «Суджа» и 5,2 млн куб.м на ГИС «Сохрановка», однако предложение осталось непринятым.

На данный момент у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м.

Напомним, c 1 ноября Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину.