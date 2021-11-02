Верховная Рада приняла постановление №6000-П «О заключениях и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год». Таким образом, проект закона о Госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов, сообщает Укринформ.

— 2 ноября Верховная Рада завершила процесс рассмотрения проекта Госбюджета-2022 в первом чтении. Так, Верховная Рада Украины приняла постановление Верховной Рады относительно заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата, — сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При подготовке документа к первому чтению народными депутатами, фракциями, группами и комитетами Верховной Рады было предоставлено 3284 предложения к проекту Госбюджета-2022, поданному правительством в парламент 15 сентября.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил народных депутатов за продуктивную дискуссию и понимание важности сбалансированности бюджета.

— Проект бюджета вполне сбалансирован и реален к исполнению, что было подтверждено МВФ в рамках работы технической миссии и в стейтменте, с которым вышли в понедельник наши партнеры о первом пересмотре программы «Стенд-бай». В проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в рамках действующего налогового законодательства, — отметил Сергей Марченко.

Кабмин в двухнедельный срок должен передать в Верховную Раду проект Госбюджета-2022 ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что при подготовке финансовых планов коммунальных неприбыльных предприятий Николаевской области руководители этих учреждений должны обязательно учесть минимальный уровень оплаты труда для медработников, который был установлен Президентом Украины Владимиром Зеленским.