Все игроки онлайн-казино осознают степень риска. Всегда есть и будут недобросовестные онлайн-казино, которые работают не по правилам и обманывают игроков. Но чтобы не стать их очередной жертвой, нужно научиться отличать мошенников от честных сервисов.

Специалисты Top Casino Expert умеют отличить первых от вторых. Они рассказали, на какие критерии нужно обращать внимание при выборе, и составили рейтинг лучших интернет-казино 2021 года.

Что важно учитывать при выборе онлайн-казино

Принимает ли казино игроков из Украины. Если казино не принимает, то в случае выигрыша учетную запись заблокируют, а деньги не выплатят.

Есть ли лицензия. Перед тем как играть, стоит поискать на сайте лицензию казино. Если не нашли, можно запросить у оператора казино. Документ должен быть выдан уважаемым лицензирующим органом.

Репутацию. Обязательно нужно изучить отзывы других игроков, а также списки-рейтинги. Выбирать нужно те казино, которые попали на верхние строчки сразу нескольких информационных ресурсов.

Количество игр. Отличить казино-однодневку от настоящих казино можно уже с первого взгляда на каталог игр. У мошенников цель быстро заработать денег, поэтому они не будут вырисовывать полноценный сайт с множеством игр. Если в каталоге представлено всего несколько автоматов, то это первый звоночек, что здесь небезопасно.

Доходы казино. Чем больше зарабатывает казино, тем лучше для игроков. Высокий доход означает, что в случае крупного выигрыша, казино сможет выплатить игроку всю сумму. Бывают случаи, когда новые виртуальные казино обещали баснословные выигрыши, но так и не смогли их выплатить.

Работа с жалобами. Если казино никак не реагирует на негативные отзывы и жалобы клиентов, это значит, что там не дорожат репутацией и не настроены на работу на длительную дистанцию. Самым хорошим показателем будет даже не отсутствие жалоб, а наоборот, своевременный отклик казино и их желание помочь игроку.

Топ-7 онлайн-казино в 2021

Riobet

VAVADA

Slottica

Joker

Joo Casino

SOL casino

Vulkan Vegas

Специалисты Top Casino Expert внимательно следят за рынком гемблинга. На изучение одного казино уходит в среднем 20 часов. Сюда входит и анализ форумов, обзоров и посреднических сайтов, а также проверка жалоб на объективность.

Все это помогает сформировать наиболее честную и непредвзятую оценку. Результаты исследований постоянно пересматриваются и если казино по каким-либо критериям стало отставать и больше не соответствует своему месту в рейтинге, его убирают из списка.

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