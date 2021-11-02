Компания, профиль которой — комплексный автосервис — предложила клиентам новую услугу — покупку автомобиля из США с его последующим техническим обслуживанием.

АТЛ работает на украинском рынке более четверти века. За это время компания накопила существенный опыт обслуживания разнообразных машин, что позволило специалистам освоить новое направление коммерческой деятельности — продажу авто, доставленных из США. Сейчас в штате компании занято около 700 человек.

Коллектив постоянно работает над тем, чтобы купить авто из США было максимально комфортно, а проданные машины были достаточно надежными. Сервисные центры АТЛ расположены во всех крупных городах Украины, а сайт предлагает понятную систему поиска с опцией подачи предварительной заявки, по которой менеджеры могут подобрать нужную модель автомобиля.

Что предлагает клиентам АТЛ?

Всестороннее сопровождение на всех этапах взаимодействия: как покупки, так и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Изучение рыночного предложения и верификация автомобилей через системы сервисов CAR Fax, Auto Check, Epic Win.

Профессиональное сопровождение доставки автомобилей.

Составление официальных договоров, прозрачные и четко определенные платежи.

АТЛ представляет собой сеть станций ТО, охватывающую всю территорию Украины. Все сегменты сети работают слаженно, поэтому специализированные магазины компании связаны со станциями техобслуживания и обеспечивают ассортимент всех необходимых автомобилисту товаров и запчастей для любых моделей машин.

Почему клиенты, которые хотят купить американскую машину, выбирают АТЛ?

Менеджеры могут выбрать машину по указанным клиентом параметрам. Привлечение международных баз данных позволяет оценить исправность автомобиля, историю его пользования и его техническое состояние с помощью международных баз данных. Перед сделкой представитель компании внимательно осматривает автомобиль и составляет подробный отчет.

АТЛ обладает американской лицензией на участие в таких аукционах как IAA, CoppartI и Manheim. Лицензия обеспечивает минимальную комиссию на закрытых торгах и возможность сэкономить до 40% в сравнении с ценами рынка. Компания подписала множество договоров с международными перевозчиками, что снижает транспортные расходы.

Как купить машину из США в АТЛ

Выбрать модель с помощью поисковых фильтров сайта.

Проверить по VIN-коду.

С помощью компании пройти процедуру торгов.

Провести оплату через систему приема и оплаты платежей SWIFT.

Получить автомобиль из США.

Оформить авто в Украине после покупки с помощью компании.

Автомобили из США отличаются гарантированным качеством, поскольку тщательно проверяются перед покупкой. У этих машин отличное качество сборки, поэтому их эксплуатация не представляет трудностей. В пользу американских авто говорит их огромный выбор и доступные цены. Сервис АТЛ может найти и привезти практически любую модель для различных потребностей клиентов.

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