2 ноября Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о возврате в бюджет 13,2 миллиона гривен аванса за строительство бассейна в Баштанке по идее экс-нардепа Андрея Вадатурского.

Об решении суда сообщает Баштанская окружная прокуратура.

В течение 2018-2019 годов Баштанским городским советом с ООО «Ювента-Групп Украина» было заключено два договора подряда на строительство плавательного бассейна. По указанным договорам подрядчик получил от Баштанского городского совета предварительную оплату в общей сумме 13,2 миллиона гривен.

В нарушение условий договоров, работы в установленный срок не были выполнены. Использование предварительной оплаты документально не подтвердилось, а деньги заказчику не вернули.

«Таким образом, в результате заключенных сделок, громада надеялась разнообразить социально-культурную и спортивную инфраструктуру в регионе, а лишилась собственных средств и не получила желаемого бассейна для плавания. В то же время, предприятие имело возможность последние четыре года использовать бюджетные средства по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Стоит отметить, что инициатором строительства бассейна в Баштанке был на то время народный депутат Украины Андрей Вадатурский. Он направил на реализацию проекта больше шести миллионов гривен субвенции из государственного бюджета.

Фото Ирины Руденко Фото Ирины Руденко Фото Ирины Руденко

Фото Ирины Руденко Фото Ирины Руденко Фото Ирины Руденко

Как сообщалось, еще в декабре 2017 года с ООО «Ювента-Групп Украина» Баштанский городской совет заключил договор на 6 миллионов 23 тысячи 999 гривен по строительству данного бассейна. После, в мае 2018 года с этой же фирмой заключили договор на 55 миллионов 900 тысяч гривен на выполнение работ по строительству нового бассейна.

Ранее издание Наші гроші сообщало о том, что фирма ООО «Ювента-Групп Украина» выполняет работы по строительству бассейна в Баштанке по завышенной цене.

Напомним, что в Баштанке строительство нового водного спортивного комплекса, которое началось почти 2 года назад, остановилось после проведения парламентских выборов в июле.

Позже Баштанской местной прокуратурой было начато уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств во время строительства бассейна. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.

На то время глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что взял на свой личный контроль строительство плавательного бассейна в Баштанке.