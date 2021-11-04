Громады Николаевской области пока успели освоить всего 3,5 миллиона гривен государственной субвенции на Новую украинскую школу в размере 30 миллионов гривен.

Об этом стало известно на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.

Цифры озвучила начальница департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская, отвечая на вопрос депутата Татьяны Демченко.

В целом сумма, выделенная на потребности программы НУШ в Николаевской области составляет примерно 42 миллиона гривен (субвенция из госбюджета + софинансирование из местных бюджетов). Из них освоили всего 3,5 миллиона гривен.

— Коллеги, я обращаю ваше внимание, что ежегодно значительные суммы субвенций остаются не использованными в Николаевской области, — отметила Татьяна Демченко.

Депутаты отметили, что если громады не успеют использовать деньги, то в следующем году не получат средства субвенции.

Напомним, в июле Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации объявил тендер на покупку 1761 ноутбука общей стоимостью 35,2 миллиона гривен.

Учителя должны получить ноутбуки в рамках совместного проекта Министерства цифровой трансформации и МОН «Ноутбук кожному вчителю».