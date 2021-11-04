Когда световой день сокращается и комнатные растения получают все меньше естественного солнечного света, единственный способ обеспечить им нормальный рост и развитие – приобрести фитолампу на сайте https://svetum.com.ua/catalog/svetilniki-dlya-rasteniy/.

Обычные светодиодные лампы, которые применяются для локальной подсветки или общего освещения помещений не настолько универсальны, чтобы давать растениям столько света, сколько им необходимо каждый день. А если вы выращиваете собственные овощи или зелень на подоконнике, без достаточного количества света они не смогут правильно развиваться – ростки будут слабые и вытянутые.

В чем польза фитолампы

Растения воспринимают не весь световой спектр, наиболее полезными для растений являются крайние его оттенки – синий и красный. Синий свет благоприятен для наращивания зеленой массы – именно он способствует вырабатыванию хлорофилла А, который влияет на рост растения. Поэтому для первых дней жизни рассады или для всего вегетативного срока выращивания зелени оптимально подходят фитолампы именно с синим светом. Если освещения нужной части спектра недостаточно на первом этапе роста, хлорофилл вырабатывается плохо, корни, стебли и листья развиваются слабо – такое растение не сможет дать полноценные плоды. Оно вытягивается, расстояния между узлами с листьями становятся больше. Тонкий и длинный стебель вряд ли сможет выдержать развивающийся плод, поэтому важно обеспечить сбалансированное освещение на вегетативной фазе.

Красный свет нужен растениям в период активного цветения – он стимулирует выработку хлорофилла В. Как только в искусственном освещении начинает преобладать красный оттенок спектра, растение переходит в фазу цветения и активной завязи плодов, созревания семян. Если в нужное время не обеспечить растению необходимое количество света красной части спектра, оно будут наращивать зеленую массу и не выбрасывать

Какие бывают фитолампы

Лампы для подсветки растений могут различаться по мощности, форме и конструкции, а также по назначению и свету, который они продуцируют. Выбирая лампу для подоконника, можно остановиться на маломощной линейной модели, тогда как для теплицы или специализированной комнаты для выращивания растений понадобится более мощное осветительное оборудование.

По форме лампы могут быть круглыми, квадратными, линейными, приспособленными под различные виды монтажа. Фитолампы можно устанавливать на стену или потолок накладным способом, подвешивать или встраивать в поверхность. Если площадь, которую необходимо осветить, довольно большая, не стоит покупать одну мощную лампу - лучше выбрать несколько штук с меньшей мощностью. Так освещение ящиков с рассадой или горшков с цветами будет значительно более равномерным и рассеянным.

Что касается цвета свечения, на рынке специализированного осветительного оборудования представлены различные модели фитосветильников:

только с синим светом или только с красным – работают в одном режиме, светодиоды выдают свет с длиной волны от 430 до 460нм (синий) или 640-660нм (красный);

комбинированные – одновременно светят синим и красным светом, то есть фиолетовым;

регулируемые – степень свечения синих и красных светодиодов можно отрегулировать самостоятельно, переключить при необходимости, задействовать один из режимов свечения.

Чаще всего потребители выбирают комбинированные и регулируемые модели – они более универсальны в применении. Но если вы занимаетесь выращиванием рассады или зелени на продажу, а также комнатных не цветущих растений, то синей фитолампы подходящей мощности будет вполне достаточно для этих целей https://svetum.com.ua/