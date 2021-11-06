Внешний жесткий диск удобно использовать для хранения фото и видео, коллекций фильмов, рабочих проектов, резервных баз данных. Имея под рукой свободный HDD, вы при необходимости сможете в любой момент разгрузить память компьютера, ноутбука или смартфона, тем самым ускорив их работу. Давайте же узнаем, какие критерии стоит учесть при выборе HDD.

Объем памяти

Емкие HDD не только удобны, а и выгодны: чем больше памяти у жесткого диска, тем дешевле вам обойдется каждый отдельно взятый гигабайт. Впрочем, гнаться за крайностями и заказывать диск на 8-12 ТБ не стоит: такие модели все еще не слишком «обкатаны» в массовом производстве, и их надежность зачастую оставляет желать лучшего. К тому же они обладают приличными размерами и требуют подключения к внешнему питанию. А потому оптимальным выбором для подавляющего большинства пользователей станет жесткий диск внешний на 1, 2 или 4 ТБ.

Форм-фактор

Сегодня на рынке представлены HDD 3,5” и HDD 2,5”. К первому типу, как правило, относятся крупные и массивные диски с большим объемом хранилища (от 4 до 12 ТБ). Они обеспечивают быстрый обмен данными, однако не могут работать без дополнительного питания (читай, подключения к розетке). Это снижает мобильность и делает диски 3,5” менее удобными в эксплуатации.

HDD с форм-фактором 2,5” — более компактные, практичные и популярные устройства: по размеру они лишь немногим больше смартфона. Такие модели могут иметь до 4 ТБ памяти, часто оснащаются дополнительными портами и ударопрочным корпусом.

Скорость работы

Производительность HDD зависит от нескольких факторов: типа интерфейса (подробнее — ниже), скорости вращения шпинделя (7 200 об/мин — лучше, чем 5 400 об/мин), а также объема кэш-памяти, используемой для хранения часто запрашиваемых компьютером данных. Жесткие диски базового уровня имеют 8 МБ кэша, у продвинутых моделей этот показатель может достигать 256 МБ.

Интерфейс

Три самых распространенных на данный момент интерфейса — это USB 2.0, USB 3.2 и USB Type-C 3.2. Первый стандарт считается морально устаревшим и сильно уступает двум последним в скорости, поэтому рекомендуем смотреть именно в их сторону. Отметим, что стандарт USB 3.2 совместим и с портами USB 2.0, что позволяет без проблем подключать такой жесткий диск как к новым, так и к старым компьютерам. Ну а USB Type-C 3.2 более удобный для работы со смартфонами, планшетами и прочей портативной электроникой.

Отличить интерфейсы USB 3.2 от USB 2.0 можно даже визуально: первые, как правило, имеют синий цвет. Однако во избежание недоразумений рекомендуем все равно ознакомиться с техническими спецификациями HDD перед покупкой: иногда недобросовестные производители красят в синий цвет обычные USB 2.0.

Если вы покупаете HDD для просмотра фильмов на телевизоре, обращайте внимание на то, чтобы ТВ и жесткий диск поддерживали одну и ту же файловую систему. Чаще всего это стандарт NTFS.

Цена

Стоимость жестких дисков зависит не только от производителя, емкости модели и технических характеристик, а и от наценок продавца. А они могут отличаться весьма существенно: к примеру, жесткий диск WD My Book NEW WDBBGB0060HBK с 6 ТБ памяти на момент написания статьи продается в интернет-магазинах Украины по цене от 3 799 до 8 576 грн. Поэтому мы рекомендуем пользоваться сервисом E-Katalog, который поможет в пару кликов сравнить расценки разных продавцов на необходимую вам технику и совершить действительно выгодную покупку.

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