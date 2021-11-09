Дефицит государственного бюджета по результатам 2021 года по общему фонду составит около 170 миллиардов гривен при годовом плане 220 миллиардов гривен.
Об этом заявила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак во время онлайн-презентации ежемесячного аналитического продукта «Бюджетный барометр», пишет Экономическая правда.
— По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о государственном бюджете, учитывая экономию по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговым выплатам. Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки, — заявила Дарья Марчак.
По оценкам Центра, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 миллиардов гривен.
— Чтобы профинансировать этот дефицит и осуществить запланированные погашения государственного долга (64,4 миллиарда гривен), за последние два месяца года Минфину нужно заимствовать еще около 180 миллиардов гривен или в среднем по 90 млрд грн в месяц (предполагая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 миллиардов гривен за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 миллиардов гривен, — добавляют в KSE.
Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.
Дефицит государственного бюджета по результатам 2021 года по общему фонду составит около 170 миллиардов гривен при годовом плане 220 миллиардов гривен.
Об этом заявила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак во время онлайн-презентации ежемесячного аналитического продукта «Бюджетный барометр», пишет Экономическая правда.
— По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о государственном бюджете, учитывая экономию по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговым выплатам. Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки, — заявила Дарья Марчак.
По оценкам Центра, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 миллиардов гривен.
— Чтобы профинансировать этот дефицит и осуществить запланированные погашения государственного долга (64,4 миллиарда гривен), за последние два месяца года Минфину нужно заимствовать еще около 180 миллиардов гривен или в среднем по 90 млрд грн в месяц (предполагая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 миллиардов гривен за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 миллиардов гривен, — добавляют в KSE.
Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.