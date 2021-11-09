Дефицит государственного бюджета по результатам 2021 года по общему фонду составит около 170 миллиардов гривен при годовом плане 220 миллиардов гривен.

Об этом заявила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак во время онлайн-презентации ежемесячного аналитического продукта «Бюджетный барометр», пишет Экономическая правда.

— По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о государственном бюджете, учитывая экономию по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговым выплатам. Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки, — заявила Дарья Марчак.

По оценкам Центра, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 миллиардов гривен.

— Чтобы профинансировать этот дефицит и осуществить запланированные погашения государственного долга (64,4 миллиарда гривен), за последние два месяца года Минфину нужно заимствовать еще около 180 миллиардов гривен или в среднем по 90 млрд грн в месяц (предполагая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 миллиардов гривен за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 миллиардов гривен, — добавляют в KSE.

Ранее в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины» рассказывалось, какие поправки в главный финансовый документ страны внесли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте интересы жителей Николаевской области.