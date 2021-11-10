Socar Petroleum уплатил 5 миллионов гривен штрафа и пени по делу 2016 года о сговоре на рынке.

Об этом пишет Экономическая правда.

Непосредственно штраф составил 2,5 миллионов гривен, еще 2,5 миллионов гривен компания уплатила в виде пени за просрочку уплаты штрафа. Платеж был перечислен в бюджет 4 ноября.

Этот штраф АМКУ наложил еще в 2016 году за сговор на рынке. Тогда оштрафовали семерых трейдеров, в том числе ОККО (на 77 миллионов гривен), ВОГ (на 54 миллиона гривен) и Альянс Холдинг (Shell) на 39 миллионов гривен.

Комитет установил, что компании поддерживали на информационных табло своих АЗС подобные розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Они также применяли сложные и непрозрачные «программы лояльности» и вводили условия акций и предоставление скидок, при которых потребители не имели информации о реальном размере окончательных розничных цен на топливо. Помимо штрафа сети АЗС обязали исправить нарушения.

В настоящее время ООО «Золотой экватор» (Оператор WOG), ООО «ВОГ Ритейл» и ЧП «Окко нефтепродукт» оспаривают данное решение АМКУ и не уплатили штраф. ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «АМИК Украина» и ООО «Параллель-М ЛТД» штраф уплатили.

Напомним, в июле государственная азербайджанская компания Socar опровергла информацию о приобретении сети АЗК Glusco в Украине.