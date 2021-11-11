Если вы привыкли к использованию сенсорных панелей при управлении авто, не любите стеснения в салоне, а также предпочитаете драйвовую езду, стоит обратить внимание на Mercedes-Benz GLE Coupe. Несмотря на некоторую стилистику, более присущую кроссоверам, машина выделяется узнаваемыми чертами coupe. При этом авто характеризуется отличной динамикой и обеспечивает максимальный уровень комфорта.

Особенности экстерьера и интерьера авто

Визуально купе выделяется выступающей передней частью, выступами на капоте, а также вертикальной решеткой радиатора с одной ламелью. Среди характерных стилистических решений стоит выделить такие:

низко посаженные окна;

высокая линия подоконного пояса;

линия крыши спускается в направлении багажника.

Интересно выполнены и задние фонари, визуально увеличивающие зону багажника.

Не менее привлекателен и салон автомобиля. Спортивный стиль и просторность для водителя и пассажиров только подчеркивают преимущества модели. Автомобиль выгодно выделяется высокой посадкой сидений, дополнительно немного увеличен градус открытия задних дверей.

В салоне используется преимущественно кожаная, металлическая и деревянная отделка, а большинство настроек доступно через электронную панель управления. Водительское кресло оснащается качественной поддержкой поясничного отдела, регулировка его осуществляется в нескольких направлениях. Пассажиры на задних сидениях при необходимости могут корректировать спинки не только вперед, но и назад. Всего доступно около десяти положений для максимального комфорта.

Контроль управления

В зависимости от комфорта, вы сможете подобрать Мерседес как с бензиновым, так и дизельным мотором. Дополнительно доступны девяти- и семиступенчатые автоматические коробки передач.

Комфорт управления упрощает встроенная камера с отличным обзором на 360 градусов, электронный помощник, срабатывающий при парковке, и целый комплекс мер по обеспечению безопасности. Система настройки чувствительна к коррекции, что позволяет подогнать требования под свои нужды, в зависимости от предпочитаемого стиля езды.

Mercedes-Benz GLE Coupe можно купить у официального дилера в Киеве "Автомобильный Дом Украина" в различных комплектациях. Также у дилера действуют выгодные программы лояльности на сервис и покупку запчастей для Mercedes-Benz GLE Coupe.