Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa снизить ставки межбанковской комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

— Согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, который будет реализован компанией Mastercard Europe SA, Visa International Service Association и Национальным банком Украины, — говорится в разъяснении АМКУ.

Первый этап снижения — до 1,2%, состоится со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней с даты получения разрешения АМКУ.

Следующие этапы снижения состоятся с 1 июля 2022 года — еще до 1%, и начиная с 1 июля 2023 года — еще до 0,9%.

Как отмечают в АМКУ, в ходе рассмотрения дела Комитет опросил субъектов ведения хозяйства, на которых будет влиять данное решение: банковские учреждения и торгово-сервисные предприятия.

— Большинство банков отметили достаточность конкуренции на рынке услуг карточных платежных систем. Конкурентами участников согласованных действий в настоящее время являются: платежная система «Простир», компания Union Pay International, компания JCB International Co., Ltd., American Express. Также НБУ сообщил, что 26 марта 2021 года им была зарегистрирована внутригосударственная карточная платежная система PaySystems (ООО «Укркарт»), которая на данный момент свою деятельность не начала, — рассказали в АМКУ.

В то же время в Антимонопольном комитете признали наличие и другой точки зрения.

— Некоторые из банков обеспокоены снижением предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине. Но эта информация опровергается данными НБУ и другими банками и заявителями, — говорится в сообщении.

Также в АМКУ отмечают, что решение касается только верхнего лимита ставок внутригосударственных межбанковских комиссий и не фиксирует уровень ставок внутригосударственных межбанковских комиссий. Кроме того, другие платежные системы могут в любое время свободно определять собственные ставки внутригосударственных межбанковских комиссий на более высоком или низком уровне.

С другой стороны, считают в АМКУ, в случае снижения платежных систем размера межбанковских комиссий, банками-эквайрами будут снижены тарифы на услуги эквайринга для торговцев, которые в свою очередь могут снизить цены на товары и услуги.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет оштрафовал три компании на общую сумму 45,86 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора.