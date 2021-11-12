Пришло время для подготовки автомобилей Renault для безопасных и комфортных путешествий в сложных погодных условиях осени и зимы. В этот период особое внимание следует обратить на колеса и диски. Колеса — это важная деталь автомобиля, от которой во многом зависит безопасность передвижения. Поэтому с 11 октября до 31 декабря 2021 года компания Renault в Украине запускает сервисную акцию «Колесо в сборе с выгодой» в официальных дилерских центрах Renault по всей территории Украины.

Колеса в сборе, разработанные специально для моделей Duster, Logan, Sandero и Sandero Stepway, протестированы инженерами Renault и полностью соответствуют техническим характеристикам и дизайну автомобиля. Они собраны и сбалансированы с помощью профессионального оборудования и с соблюдением всех технических требований производителей шин и автомобиля. Колеса в сборе на литых дисках имеют вентиляционные отверстия для улучшения охлаждения тормозов и являются более легкими по весу по сравнению с колесами со стальными дисками, что положительно отражается на динамике автомобиля и расходе топлива.

Зимние шины, установленные на колесах, обеспечивают надежное сцепление с дорожным покрытием в сложных погодных условиях, особенно при торможении на снегу, и имеют двойной текстильный корд.

С помощью оригинальных колес в сборе можно сделать свой Renault практичным в использовании, расширив его возможности по своему стилю жизни: путешествия на природу, поездки по бездорожью или эксплуатация в городе.

Благодаря специальному предложению в акционный период есть возможность приобрести колеса в сборе на литых дисках со скидкой до 10% от рекомендованной розничной стоимости. А по сравнению с суммарными затратами на отдельные составляющие и шиномонтаж выгода может составить до 22%.

Дополнительно клиенты, которые в период с 11 октября по 31 декабря 2021 приобретут акционный комплект колес в сборе, получат возможность бесплатного хранения комплекта колес с сезонными летними шинами (4 шт.) в шинном отеле дилерского центра до конца текущего зимнего сезона (до 31.03. 2022 года).

Только в официальной дилерской сети Renault профессиональные мастера помогут подобрать и установить аксессуары с сохранением гарантии на автомобиль и предоставить гарантию на продукцию и ее установку. Использование оригинальных аксессуаров — это гарантия качества и надежности.

Автоцентр Renault Николаев находится по проспекту Героев Украины, 68.

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