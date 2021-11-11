Наверное, уже многие слышали о том, что со следующего года в Украине вступят в силу ограничения на использование пластиковых пакетов, массовое использование которых весьма сильно вредит экологии. Согласно исследованиям, в год каждый украинец использует примерно 500 полиэтиленовых пакетов — и тут каждый вспомнит о бесполезном «пакете с пакетами», который хранит дома он, его мама или бабушка. Из этих полутысячи пакетов на человека, лишь 6% идут на переработку, а остальные - выбрасываются на свалки.

А потому актуальным для бизнеса является вопрос об альтернативных способах упаковки товара, одним из таких являются бумажные пакеты. Это, в первую очередь, эко-безопасно, что в последние годы становится модным, и, конечно же, эстетично и респектабельно. Все мировые бренды используют именно бумажные пакеты для упаковки своих товаров.

Компания «ПапирСток» занимается производит и продает бумагу и различную упаковку из нее и картона, в том числе и крафт пакеты.

Бумажные пакеты с ручками — прекрасное решение для упаковки продуктов, вина, еды на вынос, одежды и обуви. Также их можно использовать для оформления подарков. На такие пакеты часто наносят логотип и название компании, что является хорошим рекламным решением.

Из чего изготавливают пакеты?

Такая упаковка изготавливается из качественной высокопрочной бумаги собственного и финского производства. В отличие от полиэтиленовых, крафт-пакеты презентабельны и экологичны. При этом, такие пакеты стойкие к повреждениям, воздействию влаги, являются прочными и их можно использовать не один раз.

Украинская компания «ПапирСток» уже 10 лет работает и является лидером на рынке производства бумаги и различных упаковок из нее. За время работы компания создала собственную базу с новейшим оборудованием, а потому постоянно расширяет ассортимент продукции и услуг. В компании «ПапирСток» рассказали, что за это время получили огромный опыт и удовлетворили запросы свыше 7 тысяч заказчиков, среди которых Salateira, Печена Картопля, Docker Pub, Віденські Булочки, Мантинга Украина, Aroma Kava, Novus, Мироновский хлебопродукт, сеть супермаркетов «Сільпо» и другие.

Использование бумажных пакетов — правильное решение для владельцев бутиков, ресторанов, интернет-магазинов и супермаркетов. На таких крафт-пакетах «ПапирСток» может нанести логотип компании — что послужит фактически бесплатной рекламой для вашего бизнеса.

В интернет-магазине «ПапирСток» можно приобрести бумажные пакеты саше, с ручками, дой-паки, бумажные стаканчики, картонные упаковки, эко-сумки, промышленную бумагу, бумажные полотенца, конверты и картон. Также компания может сделать печать на стаканчиках, пакетах или других товарах их бумаги.

«ПапирСток» предлагает своим клиентам систему лояльности, предлагая градацию цен на товары в зависимости от общего количества ранее заказанных товаров и услуг. Компания предлагает также складские помещения и отгрузку товара небольшими партиями, обеспечивает доставку по Киеву и всей Украине.