В следующем году Украина дополнительно приобретет беспилотники Bayraktar для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, информирует пресс-служба Минобороны.

— Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оснащения Bayraktar. Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе, в соответствии с 51 статьей Устава ООН, — отметил Алексей Резников.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокационных действий со стороны вооруженных формирований России.

— Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, разрабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы, — сказал Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что количество стран, в которые экспортируются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, увеличилось до 13, компания планирует в дальнейшем расширить экспорт.