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В селе Радостный сад Радсадовской ОТГ Николаевской области к приватизации готовят спортивный комплекс. В частную собственность хотят отдать два стадиона, административное и хозяйственные здания.

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества в разделе «Малая приватизация».

В карточке объекта сказано, что в настоящее время он находится на балансе акционерного общества «Радсад».

На аукцион планируют выставить:

административное здание со спортзалом;

летние навесы;

раздевалки;

два футбольных поля;

трибуны;

ограждение.

В перечень объектов малой приватизации спорткомплекс был включен приказом Фонда госимущества от 27 сентября текущего года.

Решение о приватизации объекта региональное отделение ФГИ приняло 21 октября этого года.

Напомним, в 2017 году региональное отделение Фонда государственного имущества выставило на продажу имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря на территории села Радостный сад Николаевского района Николаевской области. Начальная цена объекта была 3 миллиона гривен 440 тысяч 342 гривен.