В селе Радостный сад Радсадовской ОТГ Николаевской области к приватизации готовят спортивный комплекс. В частную собственность хотят отдать два стадиона, административное и хозяйственные здания.
Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества в разделе «Малая приватизация».
В карточке объекта сказано, что в настоящее время он находится на балансе акционерного общества «Радсад».
На аукцион планируют выставить:
В перечень объектов малой приватизации спорткомплекс был включен приказом Фонда госимущества от 27 сентября текущего года.
Решение о приватизации объекта региональное отделение ФГИ приняло 21 октября этого года.
Напомним, в 2017 году региональное отделение Фонда государственного имущества выставило на продажу имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря на территории села Радостный сад Николаевского района Николаевской области. Начальная цена объекта была 3 миллиона гривен 440 тысяч 342 гривен.
В селе Радостный сад Радсадовской ОТГ Николаевской области к приватизации готовят спортивный комплекс. В частную собственность хотят отдать два стадиона, административное и хозяйственные здания.
Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества в разделе «Малая приватизация».
В карточке объекта сказано, что в настоящее время он находится на балансе акционерного общества «Радсад».
На аукцион планируют выставить:
В перечень объектов малой приватизации спорткомплекс был включен приказом Фонда госимущества от 27 сентября текущего года.
Решение о приватизации объекта региональное отделение ФГИ приняло 21 октября этого года.
Напомним, в 2017 году региональное отделение Фонда государственного имущества выставило на продажу имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря на территории села Радостный сад Николаевского района Николаевской области. Начальная цена объекта была 3 миллиона гривен 440 тысяч 342 гривен.