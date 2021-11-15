За девять месяцев 2021 года американские компании купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов для работы, что стало рекордным показателем в истории США.
Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.
Это количество превысило пиковый показатель 2017 года.
Причиной такой массовой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с поиском специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии коронавируса не смогли привлечь или вернуть сотрудников, поэтому сделали ставку на роботов.
В основном роботов закупили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания.
Впрочем, рост масштабов покупки роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики.
Напомним, Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
За девять месяцев 2021 года американские компании купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов для работы, что стало рекордным показателем в истории США.
Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.
Это количество превысило пиковый показатель 2017 года.
Причиной такой массовой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с поиском специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии коронавируса не смогли привлечь или вернуть сотрудников, поэтому сделали ставку на роботов.
В основном роботов закупили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания.
Впрочем, рост масштабов покупки роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики.
Напомним, Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году.