Renault Group всегда стремилась вовремя распознавать изменения в обществе и учитывать их в своей деятельности. На фоне стремительных и радикальных преобразований в нашем мире как никогда важно идти в ногу с основными тенденциями, чтобы по-прежнему успешно развивать инновации и разрабатывать продукты и услуги будущего. Эта захватывающая миссия возложена на плечи Департамента клиентской аналитики. Эрик, менеджер по вопросам тенденций, представляет свой анализ ключевых общественных факторов, которые влияют на автомобильную отрасль и концепцию мобильности в целом.

На протяжении всей своей истории Renault выводила на рынок культовые автомобили, которые становились легендами автопрома. И это не случайность. Renault 5, Twingo, Espace, Scenic, обновленный ZOE — все они отражают способность бренда определять новые стандарты в отрасли и удовлетворять запросы и ожидания потребителей. Всего этого не удалось бы добиться без помощи Департамента клиентской аналитики.

«Наше общество переживает глубокий кризис. И мы должны понять потребности клиентов на ближайшие годы, чтобы наши бренды — Renault, Dacia, Lada, Alpine и Mobilize — по отдельности и общими усилиями могли успешно разрабатывать решения мобильности будущего» - Эрик, менеджер по вопросам тенденций в Департаменте клиентской аналитики Renault Group.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

«Департамент клиентской аналитики фиксирует и анализирует изменения в обществе и оперативно реагирует на потребительские запросы, представляя, как следствие, адаптированные продукты и услуги по всему миру» - Ален Клапиш, вице-президент по потребительской и рыночной аналитике Renault Group.

Эрик отмечает: «Результаты наших социологических исследований однозначны: в мире идут масштабные, стремительные и необратимые изменения». Диджитализация жизни, которая расширяет возможности общения, но ведет к атрофии мышления, экологические угрозы и проблемы, фрагментация общества, уязвимость и неопределенность, растущая урбанизация, конкурентный склад ума, индивидуализация, гиперпотребление и т. д.

Под таким давлением люди теряют ориентиры. Им приходится самостоятельно решать такие задачи, как кризис идентичности и потеря смысла существования.

Людям нужно вернуть контроль над своей жизнью, которая по-прежнему находится в «разобранном» состоянии из-за пандемии, снова обрести смысл в том, что они делают и как потребляют, а также научиться по-новому общаться друг с другом. Людям нужно снова обрести доверие.

«На фоне этих изменений, стремлений и страхов мы видим появление или распространение новых потребностей, желаний и ожиданий», — объясняет Эрик.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ

«Мы определили пять ключевых глобальных тенденций, определяющих потребительское поведение. Они задают ориентиры при разработке автомобилей, услуг и решений мобильности».

Аутентичность

Потребители все больше ценят человечный подход и честный разговор. Именно это помогает расположить их к бренду и завоевать их доверие. В 2020 году 48% людей покупали продукты и услуги только у брендов, которым они доверяют, — это на 11 пп больше по сравнению с показателем шестилетней давности. Эрик отмечает: «Значит, компании должны действовать прозрачно и выполнять свои обещания». Люди хотят, чтобы бизнес научился эмпатии и этичному поведению. В ответ на это 59% потребителей готовы тратить больше. А 78% покупателей верят, что компании могут получать прибыль и при этом поддерживать благородные цели.

Устойчивое благополучие

Потребительские привычки меняются в сторону устойчивого благополучия. Люди стремятся к персональному успеху и получают удовольствие от потребления, если оно оказывает минимальный вред для окружающей среды. Каждый второй человек утверждает, что специально ищет продукты и услуги, которые приносят удовольствие и при этом могут считаться экологичными. Примерно такое же число, 46% людей по всему миру, чувствуют вину, если их действия наносят вред природе. В итоге 60% европейских клиентов хотят, чтобы производители прилагали усилия для защиты планеты. «Поэтому компании должны быть заинтересованы в развитии типов потребления, которые напрямую связаны с экологичными продуктами, такими как Renault ZOE. Они сочетают в себе отсутствие вреда для окружающей среды, рациональное использование ресурсов, а также развитие методов экономики замкнутого цикла. Renault Group активно занимается этими задачами уже много лет».

Активная жизненная позиция

Поиск смысла и стремление внести свою лепту в создание лучшего будущего отражают еще одну глобальную потребительскую тенденцию — желание участвовать в жизни общества. Ее испытывают 42% людей. Эрик подчеркивает: «Потребитель и гражданин перестали быть двумя разными сущностями». Поэтому компании должны с помощью своих ресурсов бороться за повышение социальной справедливости, в том числе за счет развития социальных инициатив в своей организации и адаптации бизнеса к таким потребностям. Это предусматривает поддержку общественного прогресса, борьбу с дискриминацией и развитие отношений и партнерств, которые могут изменить мир к лучшему. «И здесь для Renault Group нет ничего нового. Социальный прогресс лежит в основе нашего ДНК».

Самосовершенствование

По мере фрагментации нашего общества возникает универсальная потребность в идентичности. А она, в свою очередь, трансформируется в потребительские желания, которые отражают ценности индивидуумов и сообществ. Поэтому 42% потребителей заявляют, что покупают только те продукты и услуги, которые не противоречат их убеждениям и идеалам. Помимо стремления к повышению качества жизни, на потребительские привычки также влияют желание самосовершенствоваться и растущее уважение к индивидуальной и групповой идентичности. Для 47% европейцев и североамериканцев «быть честным с самим собой» стало синонимом персонального успеха. «Для бизнеса задача ясна: необходимо обозначить группы и индивидуумов со схожими ценностями и разработать для них предложения, отражающие это сходство. Другими словами, нам нужны такие продукты и услуги, которые каждый клиент сможет использовать и приспособить к своим нуждам, и с которыми он будет себя ассоциировать».

Простота и эффективность

Люди больше не хотят усложнять себе жизнь или терять время. «Делать жизнь проще» — это девиз 53% людей по всему миру. Для бизнеса «простота» означает развитие интуиции и адаптивности. Это значит вернуть инициативу людям, потребителям. Это значит дать им больше времени. Это значит снизить уровень стресса. «Быть проще!» — это главный принцип, который определяет успешное восприятие продуктов и услуг, даже в ходе процесса покупки. Важным инструментом, который помогает делать жизнь проще, являются цифровые решения. «Умение делать просто и продвижение простоты как достоинства может стать серьезным конкурентным преимуществом для компании».

ИЗОБРЕТАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО

Мир быстро и радикально меняется, поэтому автомобильная отрасль должна внимательно отслеживать малозаметные сигналы и новые потребительские тенденции. Для Renault Group это всегда было очевидно. Компания уделяет больше внимания, чем когда-либо, выявлению социальных веяний, чтобы адаптировать к ним свои продукты.

Эрик рассказывает: «Мы постоянно оцениваем вклад всех бизнес-направлений компании во всем мире, чтобы не отставать от фундаментальных изменений. Это означает постоянное совершенствование работы как отдельных людей, так и коллектива с целью повышения эффективности и устойчивости бизнеса. Для этого мы предлагаем решения, соответствующие ожиданиям клиентов всех наших брендов».

Департамент клиентских коммуникаций проводит корпоративные семинары, которые идут на пользу каждому бренду. Их цель в том, чтобы на базе пяти тенденций сформулировать инновационные предложения и спланировать конкретные действия, соответствующие ожиданиям клиентов, а также продолжать изобретать решения для мобильности будущего.

На этом пути можно столкнуться с серьезными трудностями и множеством неопределенных факторов. Однако Renault Group не отказывается от амбиций стать «технологической» компанией и диверсифицировать свои услуги в области мобильности, энергетики и обработки данных.

По данным: исследований GfK-ROPER Consumer Life Barometer 2021 и IPSOS Trend Barometer 2020.

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