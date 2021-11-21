С воскресенья, 21 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.
«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину», — говорится в сообщении.
Экспорт в Украину осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.
Согласно энергетическим показателям, поток электроэнергии из Беларуси будет составлять 415 МВт в час, как это было на прошлой неделе. Такого количества хватит для покрытия 2% потребности страны в электроэнергии.
Ранее сообщалось, Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
С воскресенья, 21 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.
«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину», — говорится в сообщении.
Экспорт в Украину осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.
Согласно энергетическим показателям, поток электроэнергии из Беларуси будет составлять 415 МВт в час, как это было на прошлой неделе. Такого количества хватит для покрытия 2% потребности страны в электроэнергии.
Ранее сообщалось, Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину.