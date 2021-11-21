С воскресенья, 21 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину», — говорится в сообщении.

Экспорт в Украину осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.