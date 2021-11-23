Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что в состав экипажа войдут два почетных гостя компании и четыре коммерческих туриста, а именно:
Ранее сообщалось, во вторник, 20 июля, миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос на ракете New Shepard, построенной его собственной компанией Blue Origin, покорил космос.
Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что в состав экипажа войдут два почетных гостя компании и четыре коммерческих туриста, а именно:
Ранее сообщалось, во вторник, 20 июля, миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос на ракете New Shepard, построенной его собственной компанией Blue Origin, покорил космос.