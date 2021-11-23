Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джефу Безосу, анонсировала следующий суборбитальный полет космической ракеты New Shepard. Экипаж из шести туристов отправят на орбиту уже 9 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в состав экипажа войдут два почетных гостя компании и четыре коммерческих туриста, а именно:

ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан;

дочь первого американца, совершившего суборбитальный полет Алана Шепарда-Лора Шепард Чарли;

филантроп Дилан Тейлор;

инвестор Эван Дик;

предприниматель Лейн Бесс;

сын Бесса — Кэмерон Бесс.