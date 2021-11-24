Основатель и генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск в очередной раз уменьшил свою долю в компании, накануне он продал акции еще на $1,05 миллиардов.

Об этом сообщает Интерфакс.

В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, 23 ноября Маск продал 934 тысяч акций после исполнения опциона на покупку 2,15 миллионов бумаг.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже 9,2 миллионов бумаг на $9,85 миллиардов. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 миллионов человек.

До проведения опроса Маску принадлежало более 17% акций Tesla. Стоимость его доли оценивалась более чем в $200 миллиардов, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 миллионов акций) — почти в $21 миллиард. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 7,9 миллионов бумаг Tesla.

Ранее сообщалось, что инвестбанк JPMorgan Chase подал в суд на Tesla, обвинив ее в «грубом» нарушении контракта и требует выплатить 162 миллионов долларов без учета процентов и судебных издержек.