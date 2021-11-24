Иногда хочется внести в свои ежедневные образы немного красок. Однако сделать это грамотно без помощи стилистов достаточно сложно. Помочь в этом готовы очки от солнца. Сегодня их можно встретить в самых разнообразных оттенках, поэтому важно знать некоторые особенности выбора подобных изделий.

Типы цветных линз

В профильных точках продаж можно встретить разные виды окрашиваний. Среди позиций не только однотонные стекла, но и зеркальные, градуированные, очки-хамелеоны, поляризованные.

Зеркальные очки – считаются наиболее подходящими для горных походов, отдыха у моря, досуга на высоте. Поляризованные – помогут справиться с ярким светом, поэтому их можно брать на летний отдых и для катания на снегоходе, лыжах. Фотохромные очки или более известные, как очки-хамелеоны названы так неспроста. Они действительно способны подстроиться под любое освещение, поэтому их можно считать универсальными. Градуированные – их особенность в том, что они затемнены наполовину. Часто становятся выбором автомобилистов, любителей активного образа жизни и просто стильных людей, которые любят быть в центре внимания.

Очки ярких цветов способны выделить владельца, подчеркнув его тонкий стиль и индивидуальность.

Цветовая гамма цветных очков

Теперь предлагаем остановиться детальнее на цветовом отличии стекол и понять, что и кому подойдет больше.

Коричневые очки – очень выгодная покупка для носки в регионах, где не часто появляется солнце. В пасмурную погоду они помогают сохранять естественную контрастность, от которой не устает глаз. При этом даже если выйдет яркое солнце, они смогут защитить, нейтрализовав УФ-излучение.

По мнению специалистов в области офтальмологии серые линзы можно считать лучшим вариантом. Они хорошо подходят для носки на каждый день, поскольку пропускают свет без перепадов и не дают ультрафиолету нагружать глаза. К тому же серый цвет хорошо подходит к большинству базовых вещей.

Желтые линзы обладают отличной особенностью, позволяющей отсекать лучи синего спектра, что уберегает глаза от заслепления. По этой причине солнцезащитные очки с желтыми стеклами часто выбирают водители.

Черные стекла универсальны в любом плане: подходят под любой стиль, погоду и обладают высокой степенью затемнения. Это означает, что глаза защищены на все 100%.

Изумрудные линзы – смелый шаг в плане стилистических решений, но очень правильный со стороны заботы о глазах. Именно очки с зелеными линзами принято считать успокаивающими, поэтому ношение аксессуара может быть длительным и не утомительным.

Синие оттенки не могут гарантировать полноценную защиту от УФ-излучения. Однако если в модели предусмотрен фильтр поляризационного типа, то можно смело брать очки для ежедневного ношения в любую погоду.

А вот голубой цвет, хоть он и похож на синий, не настолько практичен и функционален. Например, он обладает способностью нарушать цветопередачу, что может быть проблемой во время вождения авто.