Правительство Украины взяло на себя обязательство выполнить 12 основных «структурных маяков» для получения финансирования по программе МВФ stand-by, которую Фонд продлил до июня 2022 года.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном Украиной и МВФ и обнародованном Фондом в сегодня, 24 ноября.

— Наша политика будет и в дальнейшем сосредотачиваться на преодолении чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения, вызванной COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций, — отмечается в меморандуме с украинской стороны.

Обнародованный документ содержит таблицу с 12 «структурными маяками», которые украинские власти обязуются выполнить на протяжении программы. Причем, половина из них рассчитана до конца нынешнего года, еще два — до следующего пересмотра программы, запланированного на март. Кроме того, выполнение других четырех маяков предусмотрено в марте-апреле 2022 года.

В частности, согласно меморандуму, украинские власти обязуются утвердить до конца ноября бюджет 2022 года с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП. Такой же «дедлайн» по времени установлен для отмены послаблений в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков.

До конца декабря украинское правительство должно обнародовать результаты аудита средств, израсходованных из фонда, связанного с COVID-помощью. В этот же срок НБУ должен принять план, согласованный с МВФ, по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора. Еще один «структурный маяк» до конца нынешнего года должен выполнить Офис генпрокурора Украины – опубликовать отчеты за полгода относительно производств против бывших владельцев банков, выведенных с рынка с начала 2014 года.

До конца января следующего года правительство должно принять дорожную карту по выведению «ПриватБанка» и «Ощадбанка» на рынок для частичной или полной приватизации. В феврале украинские власти должны принять стратегию возвращения активов обанкротившихся банков. Это все необходимо сделать для проведения следующего, второго, обзора МВФ по Украине в марте, по результатам которого Фонд должен определиться со следующим траншем.

Еще четыре «структурных маяка» Украина обязалась выполнить на завершающей стадии программы. В частности, до конца марта украинские власти планируют ввести в действие изменения в закон о САП и разработать базу потребителей для поставщиков газа, необходимую для выставления счетов домохозяйствам.

До конца июля должна быть завершена проверка действующих членов Высшего совета правосудия, а также назначен наблюдательный совет «Энергоатома».

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.