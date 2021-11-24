Правительство Украины взяло на себя обязательство выполнить 12 основных «структурных маяков» для получения финансирования по программе МВФ stand-by, которую Фонд продлил до июня 2022 года.
Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном Украиной и МВФ и обнародованном Фондом в сегодня, 24 ноября.
— Наша политика будет и в дальнейшем сосредотачиваться на преодолении чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения, вызванной COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций, — отмечается в меморандуме с украинской стороны.
Обнародованный документ содержит таблицу с 12 «структурными маяками», которые украинские власти обязуются выполнить на протяжении программы. Причем, половина из них рассчитана до конца нынешнего года, еще два — до следующего пересмотра программы, запланированного на март. Кроме того, выполнение других четырех маяков предусмотрено в марте-апреле 2022 года.
В частности, согласно меморандуму, украинские власти обязуются утвердить до конца ноября бюджет 2022 года с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП. Такой же «дедлайн» по времени установлен для отмены послаблений в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков.
До конца декабря украинское правительство должно обнародовать результаты аудита средств, израсходованных из фонда, связанного с COVID-помощью. В этот же срок НБУ должен принять план, согласованный с МВФ, по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора. Еще один «структурный маяк» до конца нынешнего года должен выполнить Офис генпрокурора Украины – опубликовать отчеты за полгода относительно производств против бывших владельцев банков, выведенных с рынка с начала 2014 года.
До конца января следующего года правительство должно принять дорожную карту по выведению «ПриватБанка» и «Ощадбанка» на рынок для частичной или полной приватизации. В феврале украинские власти должны принять стратегию возвращения активов обанкротившихся банков. Это все необходимо сделать для проведения следующего, второго, обзора МВФ по Украине в марте, по результатам которого Фонд должен определиться со следующим траншем.
Еще четыре «структурных маяка» Украина обязалась выполнить на завершающей стадии программы. В частности, до конца марта украинские власти планируют ввести в действие изменения в закон о САП и разработать базу потребителей для поставщиков газа, необходимую для выставления счетов домохозяйствам.
До конца июля должна быть завершена проверка действующих членов Высшего совета правосудия, а также назначен наблюдательный совет «Энергоатома».
Напомним, совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.
Правительство Украины взяло на себя обязательство выполнить 12 основных «структурных маяков» для получения финансирования по программе МВФ stand-by, которую Фонд продлил до июня 2022 года.
Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном Украиной и МВФ и обнародованном Фондом в сегодня, 24 ноября.
— Наша политика будет и в дальнейшем сосредотачиваться на преодолении чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения, вызванной COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций, — отмечается в меморандуме с украинской стороны.
Обнародованный документ содержит таблицу с 12 «структурными маяками», которые украинские власти обязуются выполнить на протяжении программы. Причем, половина из них рассчитана до конца нынешнего года, еще два — до следующего пересмотра программы, запланированного на март. Кроме того, выполнение других четырех маяков предусмотрено в марте-апреле 2022 года.
В частности, согласно меморандуму, украинские власти обязуются утвердить до конца ноября бюджет 2022 года с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП. Такой же «дедлайн» по времени установлен для отмены послаблений в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков.
До конца декабря украинское правительство должно обнародовать результаты аудита средств, израсходованных из фонда, связанного с COVID-помощью. В этот же срок НБУ должен принять план, согласованный с МВФ, по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора. Еще один «структурный маяк» до конца нынешнего года должен выполнить Офис генпрокурора Украины – опубликовать отчеты за полгода относительно производств против бывших владельцев банков, выведенных с рынка с начала 2014 года.
До конца января следующего года правительство должно принять дорожную карту по выведению «ПриватБанка» и «Ощадбанка» на рынок для частичной или полной приватизации. В феврале украинские власти должны принять стратегию возвращения активов обанкротившихся банков. Это все необходимо сделать для проведения следующего, второго, обзора МВФ по Украине в марте, по результатам которого Фонд должен определиться со следующим траншем.
Еще четыре «структурных маяка» Украина обязалась выполнить на завершающей стадии программы. В частности, до конца марта украинские власти планируют ввести в действие изменения в закон о САП и разработать базу потребителей для поставщиков газа, необходимую для выставления счетов домохозяйствам.
До конца июля должна быть завершена проверка действующих членов Высшего совета правосудия, а также назначен наблюдательный совет «Энергоатома».
Напомним, совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.