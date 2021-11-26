На Николаевском глиноземном завершился первый этап масштабной модернизации оборудования. Общая стоимость проекта составит более 200 миллионов гривен. Окончательно работы будут завершены в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба завода на своей странице в Facebook.

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, выбросы в атмосферу печей кальцинации НГЗ полностью соответствуют требованиям украинского экологического законодательства. Но на предприятии было принято решение о проведении масштабной модернизации, поскольку уменьшение углеродного следа, который, кстати, и сейчас на заводе низкий, является одним из приоритетных заданий.

— По результатам первого этапа модернизации выбросы одной печи уменьшились в четыре раза, – отмечает Владимир Красноярский.

На НГЗ отмечают, что пилотный проект разрабатывали представители нескольких институтов, а 80% комплектующих для используемого оборудования произведено в Украине.

Ранее Президентом Николаевского глиноземного завода был назначен Штефан Цохлинг (Stephan Zöchling). Он будет заниматься стратегией развития предприятия и проектами по внедрению инновационных производственных систем и передовых практик по экологии.

За последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что НГЗ передал Николаевской горбольнице дополнительное питание и наборы медикаментов.