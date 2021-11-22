Администрация Николаевского глиноземного завода организовала дополнительное питание для пациентов с COVID-19 и медицинского персонала городской больницы №5.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

На сегодняшний день здесь предусмотрено 365 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.

— Ежедневно продовольственные пайки получают как пациенты, так и медперсонал, всего это около 400 человек, — отмечает главный врач Николаевской горбольницы №5 Елена Терентьева.

По словам заведующей больницы Людмилы Пихтеревой, большинство пациентов нуждаются в дополнительном питании, поэтому такая помощь им необходима. Важна она и для медицинского персонала.

В то же время выздоравливающие пациенты получают от НГЗ необходимые для поддержки организма наборы медикаментов: антиагреганты, пробиотики, поливитаминный комплекс и гепатопротекторы. Примерная стоимость каждого такого набора — 520 гривен.

Напомним, ранее областная власть и руководители Николаевского глиноземного завода обсудили вопрос получения николаевской городской больницей №5 двух кислородных станций.