Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обсудила с руководителями Николаевского глиноземного завода вопрос получения николаевской городской больницей №5 двух кислородных станций.

Об этом Анна Замазеева написала на своей странице в Facebook.

В ходе встречи с заместителем директора Николаевского глиноземного завода Олегом Голубовичем также говорили о необходимости вакцинации сотрудников предприятия.

— Меня заверили, что работа в этом направлении находится на постоянном контроле руководства, и для этого на территории поликлиники завода организована работа пункта вакцинации с учетом всех требований, — указала Анна Замазеева.

Затронули и вопрос дополнительной помощи со стороны НГЗ для горбольницы №5, на территории которой благодаря предприятию год назад открыли современное COVID-отделение. Отмечается, что медучреждение имеет наибольший фонд ковидных коек в регионе — 365 мест.

— Олег Голубович сообщил, что НГЗ рассматривает со своей стороны возможность установки за свой счет еще одной дополнительной современной кислородной станции в этой больнице. Установить ее предприятие готово в кратчайшие сроки. Именно поэтому к нашему диалогу присоединился глава Николаевского областного управления здравоохранения Максим Безносенко. При реализации этих проектов следует учесть все нюансы, чтобы получить максимально эффективный результат, — добавила глава облсовета.

В ходе дискуссии подчеркнули и необходимость создания современных условий организации питания пациентов больницы. В этом вопросе предприятие также готово рассмотреть возможность поддержать медучреждение и взять на себя закупку и установку фактически нового пищеблока, полностью соответствующего современным стандартам.

Кроме того, за средства НГЗ приобрели ультразвуковую диагностическую систему Versana Essential, которую передали Галициновской громаде весной этого года.

— Из-за бюрократических моментов почему-то полноценно не работает. Поручила главе облздрава разобраться и предоставить специалистам местной амбулатории дидактическую помощь в вопросе закрепления врача за этим оборудованием, чтобы люди могли получать услугу у себя в громаде. Тем более что все условия для этого есть, — сказала Анна Замазеева.

Также заместитель директора Николаевского глиноземного завода рассказал о ближайших планах предприятия в социально-экономическом направлении. Среди прочего — строительство нескольких многоэтажных домов в Николаеве для рабочих предприятия, открытие санатория-профилактория и готовность приобщения к реализации социально важных проектов региона.

Ранее Анна Замазеева сообщала, что правительство выделило субвенцию для повышения мощностей существующих кислородных систем в медучреждениях Николаевщины, определенных как госпитали для лечения коронавируса.