Правительство выделило субвенцию для повышения мощностей существующих кислородных систем в медучреждениях Николаевщины, определенных как госпитали для лечения коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Она рассказала, что ежедневно проводятся совещания с главой ОГА Виталием Кимом, его профильным заместителем Юрием Гранатуровым и начальником облздрава Максимом Безносенко по координации всех процессов по противодействию эпидемии коронавируса в регионе.

На сегодняшнем заседании также обсуждался вопрос обеспеченности больниц кислородом.

— Несмотря на то, что заводы по изготовлению кислорода, которые были приостановлены на регламентные работы, уже заработали, областные власти продолжают контролировать вопросы обеспеченности кислородом больниц. И, если это нужно, в «ручном режиме» координируют его поставки из резервов, сформированных благодаря некоторым нашим предприятиям, в частности, ГП «Зоря»-«Машпроект», — отметила она.

Анна Замазеева сообщила, что завершается запуск на полную мощность фтизиопульмонологического центра — это дополнительно 100 оборудованных койкомест. Сейчас формируются дополнительные бригады медиков для работы в центре.

Также, отметила глава облсовета, анализируя функционирование системы здравоохранения региона, выделили ряд проблемных вопросов, которые являются общими во всех наших «ковидных» больницах.

— Сегодня значительно выросли объемы потребления кислорода. Есть перебои с его снабжением, поэтому остро встал вопрос повышения мощностей существующих кислородных систем. Вопрос был поднят в общении с Министром здравоохранения Украины. Правительство уже отреагировало на эту проблему и регионы получили соответствующую целевую субвенцию. Субвенция для Николаевской области составила 22,5 миллиона гривен. Из резервного фонда областного бюджета будет направлена для софинансирования сумма около 2,6 миллионов гривен и 12 областных медицинских учреждений получат возможность увеличить мощности в этом направлении, — отметила она.

В частности, дополнительные криогенные емкости получат три наши областные больницы, вовлеченные в борьбу с волной пандемии:

областная детская больница получит криогенную емкость объемом 2 кубических метра;

фтизиопульмонологический центр и областной центр лечения инфекционных болезней получат емкости на 5 кубических метров.

— Благодаря слаженному сотрудничеству медиков и профильных специалистов, каждое койкоместо в наших больницах обеспечено кислородом в достаточном количестве. Но необходима их модернизация, и мы это обязательно сделаем. Ждем всесторонний анализ от профильного управления относительно модернизаций этих систем после чего, указанные вопросы со всеми рекомендациями будут вынесены на бюджетную и медицинскую комиссии, а после — на сессию для учета при формировании областного бюджета на 2022 год, — написала Анна Замазева.

Также существует проблема недостаточной мощности и отсутствия резервных электросетей для обеспечения бесперебойного функционирования медучреждений, работающих сейчас с ковидными пациентами и не только. Письма в областной совет поступили от руководителей фтизиопульмонологического центра, областной детской больницы, областной клинической больницы, областного центра лечения инфекционных заболеваний.

— Отмечу, что это проблема не одного года. Учитывая, что при формировании и сбалансировании бюджетов предыдущих лет ни в 2019, ни в 2020, этот вопрос отдельно не поднимался, соответствующие средства, а это капитальные расходы, на этот бюджетный год не были предусмотрены. Поэтому при формировании бюджета на следующий год этот вопрос выносим как приоритетный, — отметила глава облсовета.

На повестке и вопрос выплат предусмотренных надбавок для медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19.

— Этот вопрос поднимал и Президент во время последнего заседания Конгресса местных и региональных властей, он находится на постоянном контроле власти. На сегодняшний день имеем четкую позицию от министра здравоохранения Украины и от НСЗУ: в ближайшее время COVID-пакеты для больниц будут пересмотрены в сторону увеличения. Вместе с тем, делается акцент на том, что руководители медучреждений, в первую очередь, должны использовать этот ресурс во время пандемии на заработные платы медработникам, лечение и питание пациентов. Со своей стороны, областной совет, постоянно отслеживая ситуацию, получает данные по этому вопросу. В частности, от наших трех ковидных больниц. По отдельным больницам, цифры, которые мы получили, нуждаются в уточнениях, потому что они отличаются от тех, которые подаются этими же больницами профильным управлением. Поэтому сейчас, ждем четких сводных данных от областного управления здоровья и от больниц для того, чтобы предусмотреть необходимый ресурс на уровне области. А также получить ответы на вопрос, почему у отдельных медучреждений возник такой «кассовый разрыв», хотя в пакетах НСЗУ, как уверяло его руководство, с самого начала были заложены расходы на заработную плату медикам и питание пациентов. Хочу еще раз призывать всех — вакцинироваться! Это сегодня задача номер один. Все остальные вопросы, объединив усилия, мы непременно решим. Прошу оставаться спокойными, проверять информацию и игнорировать фейки, — резюмировала она.

Напомним, в следующем году в Николаевской областной детской клинической больнице специалисты смогут делать компьютерную и магнитно-резонансную томографию.