Начальник облздрава Максим Безносенко и глава облсовета Анна Замазеева

В следующем году в Николаевской областной детской клинической больнице специалисты смогут делать компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева также акцентировала внимание на проблеме переполненности отделений в учреждении.

— Конечно осенняя волна COVID-19 — это, на сегодня, главная тема общества, но, к сожалению, в больницах, которые не «на передовой» также существует множество проблем. Ко мне обращаются родители детей, которые лечатся в разных больницах, в том числе и в нашей детской областной больнице. Нехватка места в палатах и перегрузка больницы маленькими пациентами, создают дополнительные проблемы в, и без того, непростой для детей период, — написала она.

Глава облсовета по-прежнему убеждена, что в управление больницы необходимо передать санаторий «Дубки» для реабилитации пациентов.

— На днях мне написала горожанка, попавшая со своим сыном в отделение травматологии. У ребенка поврежден позвоночник. Кроме самого лечения, в дальнейшем ему потребуется реабилитация. Конечно, проблема серьезная, поэтому период «восстановления» должен проходить под постоянным наблюдением врачей. Однако на последней сессии большинство не поддержало передачу санатория «Дубки» на баланс Николаевской детской областной больницы, чтобы организовать там качественную реабилитацию. Соответственно, все время «восстановления» мальчик будет находиться в больнице. Там особых условий для реабилитации нет. А палаты и так переполнены детьми, нуждающимися в неотложном лечении. Верю, что скоро эта ситуация изменится и мы сможем «разгрузить» больницу, передав, наконец, «Дубки» в детскую областную. Ведь большой поток пациентов в медучреждение поступает именно из отдаленных уголков области. И этим деткам и дальше нужно обязательно сохранить результаты лечения и получить хорошую реабилитацию с постоянным сопровождением специалистов, — добавила она.

Анна Замазеева сообщила, что сейчас медучреждение оснащают новым оборудованием.

— К тому же, сейчас мы начали процесс оснащения детской больницы важным оборудованием. Поэтому, в следующем году наши специалисты смогут производить КТ (компьютерную томографию) и МРТ (Магнитно-резонансную томографию) на месте. То есть эти процедуры будут доступны прямо в больнице, без дополнительной транспортировки маленького пациента. А для здоровья детей, которым в такой период нужны покой и забота, это очень важно, — резюмировала она.

Ранее глава обсловета говорила о том, что в областной детской больнице есть целая группа детей с онкологией, патологиями травматологии, неонатологии, неврологии, кардиологии и так далее. Часто они поступают в больницу с тяжелыми диагнозами и им тоже нужна реабилитация с постоянным сопровождением специалистов. Поэтому предложенный вариант с организацией реабилитации в санатории «Дубки» поможет решить проблему комплексно.