Дети, которые лечатся в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница», будут проходить реабилитацию в комфортных условиях под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе глава облсовета вместе с председателем профильной постоянной комиссии Николаевского облсовета Ириной Шабильяновой и областными профильными специалистами посетила онкологическое отделение детской областной больницы, где пообщалась с родителями маленьких пациентов и врачами. Все единогласно подчеркнули перегрузку палат и отсутствие комфортных условий для реабилитации детишек после лечения.

— Теперь мы сможем спасти еще больше детских жизней! Представьте, маленькие пациенты, которые ежедневно отчаянно борются за свою жизнь, иногда были вынуждены проходить химиотерапию в игровых комнатах. Отдельный вопрос — дети из отдаленных уголков области. Они приезжают в больницу, чтобы получить курс тяжелой химиотерапии, а затем вынуждены ехать домой и проходить реабилитацию уже без постоянного надзора высококвалифицированных врачей. Поскольку дальше так продолжаться не может, сразу отработала все возможные варианты по расширению мощностей областной детской больницы, — отметила Анна Замазеева.

По словам главы Николаевского облсовета, для быстрого решения проблемы она проанализировала имеющиеся объекты коммунальной собственности. И уже сегодня, во время специально собранного совещания, предложила руководителю КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александру Плиткину и профильным специалистам рассмотреть возможность организовать реабилитацию детей в санатории «Дубки».

Предложенный вариант, с последующей передачей помещения санатория в областную детскую больницу, нашел положительный отклик. Также медики отметили, что этот вариант идеально подойдет для организации качественной реабилитации детей под постоянным наблюдением профессионалов. Это поможет решить, в том числе, вопрос нахождения пациентов вместе с родителями на протяжении всего процесса лечения и не тратить дополнительное время и средства на дорогу в областной центр.

Также, в областной детской больнице есть целая группа детей не только с онкологией, но и патологиями с травматологии, неонатологии, неврологии, кардиологии и так далее. Часто они поступают в больницу с тяжелыми диагнозами и им тоже нужна реабилитация с постоянным сопровождением специалистов. Поэтому предложенный вариант с организацией реабилитации в санатории «Дубки» поможет решить проблему комплексно.

Кроме этого, на совещании Анна Замазеева подняла вопросы финансирования дополнительных мощностей. Которые в предложенном варианте, однозначно, «лягут на плечи» КНП. Поэтому областная детская больница до конца года планирует заключить четыре договора с Национальной службой здоровья Украины для предоставления услуг качественной реабилитации детей.

— Сегодня дали старт процессу передачи помещений санатория «Дубки» в нашу областную детскую больницу – готовятся соответствующие документы от КНП, которые будут вынесены на рассмотрение профильной депутатской комиссии, а затем и на сессию Николаевского областного совета. Убеждена, что в кратчайшие сроки мы вместе, объединив усилия всего депутатского корпуса и исполнительной власти, поможем нашим маленьким пациентам. Дети будут лечиться и получать высококачественную реабилитацию в комфортных условиях, под наблюдением квалифицированных врачей. Ведь здоровье и жизнь наших детей - это то, что должно объединять, — отметила председатель облсовета Анна Замазеева.

Напомним, что 31 марта Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу нового директора коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №1», им стала Дарья Герман.