В Ивано-Франковской области СБУ заблокировала большой канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса лесоматериалов на более 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Незаконную схему организовал предприниматель из Ивано-Франковской области, который, несмотря на легальный бизнес, наладил еще механизм экспорта в несколько стран нелегально вырубленной на территории области древесины.

«Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, предприниматель скупал использованы товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу. В ходе досмотра груза, который делец пытался экспортировать через Одесский порт, правоохранители обнаружили очередную партию лесоматериалов хвойных пород, задекларированные характеристики которых не соответствуют сопроводительным документам”, — говорится в сообщении.

В ходе обысков в помещениях деревообрабатывающих цехов, принадлежащих предпринимателю, и по месту его проживания изъяли древесину без подтверждающих документов о ее законном происхождении, черновые записи и документы, которые подтверждают незаконные экспортные операции, банковские карточки, которые использовались для расчетов с партнерами.

Планируется сообщить предпринимателю о подозрении по статье 201-1 (Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) УК Украины.