В Николаеве вскоре повысится тариф на водоснабжение и водоотвод. НКП «Николаевводоканал» уже подал свои расчеты на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга рассказал директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

Он пояснил, что повышение тарифа на воду связанно с тем, что большинство его составляющих выросли в цене. В частности, это электроэнергия, минимальная заработная плата работников предприятия, стоимость материалов и т.д.

— Тариф будет повышен. Мы все с вами знаем, что наш тариф состоит из расходов на электроэнергию, которая в сравнении с прошлым годом выросла в цене на 80%, заработной платы работников предприятия (с декабря в Украине минимальная заработная плата повысится, — прим.), рост в цене горюче-смазочных материалов, рост в цене реагентов для подготовки воды, повышение стоимости материалов, запчастей и т.д. Мы все это просчитали и подали в НКРЕКП, — пояснил Борис Дуденко.

Сколько николаевцам придется платить за воду по новому тарифу Борис Дудеко не сказал. При этом, он анонсировал введение абонентской платы за обслуживание абонентов водоканала.

— Сейчас мы ждем типовой договор, который должно выдать Министерство регионального развития. Этот договор будет публичным. Законодательно он обретет статус публичной оферты. После того, как он будет выдан также будет рассчитана абонентская плата и также она будет насчитываться в платежках для абонентов «Николаевводоканала», — рассказал Борис Дуденко.

Напомним, с августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.