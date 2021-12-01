Сегодня, 1 декабря, имущество государственного предприятия «Стивидорная Компания «Ольвия» вместе с имуществом «Администрации морских портов Украины» было передано в концессию ООО «QTerminals Olvia».

Соответствующие акты приема-передачи были подписаны сегодня, 1 декабря, в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщил директор ГП «Стивидорная Компания «Ольвия» Руслан Олейник в Facebook.

— С этого момента «Стивидорная компания Ольвия» становится частью известной Международной компании из Катара – Группы «QTerminals»! Этому предшествовали долгие 7 лет усилий и упорного труда многих людей. Поздравляем всех причастных с долгожданным событием! — сообщил Руслан Олейник.

Руслан Олейник отметил, что на сегодняшний день завершены все необходимые работы, проведены аудиты и инвентаризация, выполнены все мероприятия, предусмотренные требованиями к переходному периоду.

— Сегодня ГП «СК «Ольвия» завершает этап передачи и начинает новый этап как ООО «QTerminals Olvia» — часть Группы «QTerminals», так что пожелаем ему успехов и процветания! — написал Руслан Олейник.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соглашение о концессии предусматривает сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан.

— Отдельный пункт соглашения — это решение инфраструктурных проблем города Николаева. Так, на средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе, — сказано в сообщении.

Согласно Концессионному договору, «QTerminals Olvia» инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиарда гривен. Кроме того, не менее 80 миллионов гривен будут инвестированы в инфраструктуру Николаева.

«QTerminals Olvia» совместно с Министерством инфраструктуры Украины, ГП «СК «Ольвия», проектным офисом по развитию государственно-частного партнерства «СПІЛЬНО», ГП «Администрация морских портов Украины», а также группой консультантов и советников обеспечили выполнение всех предварительных условий Концессионного договора.

Начиная со 2 декабря 2021 года «QTerminals Olvia» начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию.

Как известно, в апреле 2019 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Руслана Олейника на должность директора ГП «Стивидорная компания «Ольвия» в Николаеве.

В августе 2016 года Комиссия Министерства инфраструктуры по проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий выбрала кандидатуру Руслана Олейника на замещение вакантной должности директора ГП «Специализированный морской порт (СМП) «Октябрьск».

Приказом Мининфраструктуры №89-О от 29 июня 2016 года Руслан Олейник был назначен исполняющим обязанности директора ГП «СМП «Октябрьск» на период «до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления и об освобождении от исполнения обязанностей директора ГП «СМП «Октябрьск» Лагуткина Константина».

ГП «СК «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» стали площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли.

Напомним, 20 августа 2020 года порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет.

Победителем конкурса на концессию «Ольвии» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры на то время Владислав Криклий заявлял, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Напомним также, 11 ноября, директор государственного порта «Стивидорная компания «Ольвия» Руслан Олейник написал заявление об увольнении по собственному желанию с досрочным прекращением контракта.