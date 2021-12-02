Уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца заявил, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи. Его объем может превышать 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Объем помощи будет зависеть от того, сколько именно денег будет нужно Киеву, однако учитывая его имеющиеся обязательства составит не менее 1,2 миллиарда евро.

— Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы, — заявил Юрий Буца.

Какими условиями может сопровождаться выделение нового транша, Юрий Буца не уточнил.

Напомним, ранее МВФ выделил Украине транш кредита на 700 миллионов долларов.