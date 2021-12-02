Ведение бухгалтерского учёта – деятельность, которую по закону должны осуществлять все предприниматели, не зависимо от формы собственности.

Для этой цели, крупные Компании нанимают специалистов в штат. Маленькие ФОПы приглашают частных бухгалтеров. Есть и такие фирмы, которым проще вести учёт на аутсорсе. К слову, популярностьаутсорсинга в нашей стране стремительно растёт.

Если Вас интересуют услуги бухгалтера киев стоимость, рекомендуем посмотреть это 3-х минутное видео.

Налоговый контроль: что ждать предпринимателям в 2022 году

Бухгалтерский учёт – это не только корпоративные данные, но и форма контроля государства за субъектами предпринимательства.

По информации Налоговой Службы Украины в 2020 году было осуществлено:

1940 плановых,

23885 внеплановых,

16565 фактических

2206 встречных проверок.

По результату этих действий, в бюджет государства было доначислено 991,1 млрд. гривен. И это не смотря, на действующий мораторий.

К слову, по мнению аналитиков, в 2022 году, Налоговая Служба Украины увеличит количество проверок. При этом, особый интерес работники налоговой будут проявлять к ФОПам, особенно по части их работы с ТОВ. В первую очередь это может коснуться предпринимателей, оказывающих консалтинговые, рекламные и маркетинговые услуги. По этой причине, нужно уделить особое внимание качеству ведения учёта и быть готовым к встрече с контролирующими органами.

Услуги бухгалтера Киев: выбираем специалистов правильно

Итак, если Вы в серьёз задумались о корректности ведения учёта, то без хорошего специалиста Вам не обойтись. В настоящий момент существует несколько форм организации бухгалтерии на предприятии.

Варианты организации бухгалтерского учёта:

1. Штатный бухгалтер или бухгалтерия

2. Частный приходящий специалист

3. Бухгалтерия на аутсорсинге

Выбрать наиболее целесообразный вариант для конкретного бизнеса поможет следующая информация.

Виды организации бухгалтерского учёта, их преимущества и стоимость.

Вид учёта Описание Кому подходит Стоимость Ответственность Штатный бухгалтер или главбух Специалист в одном лице или бухгалтерия во главе с Главным бухгалтером - Предприятия, работающие с НДС в больших масштабах; - Действующие производства; - Ресторанный бизнес; - Крупные агропредприятия; - Фирмы с большим количеством наёмных сотрудников (больше 50) От 20 000 гривен Собственник/главбух Частный бухгалтер Приходящий по графику или по вызову сотрудник Предприятия, которым услуги бухгалтера нужны довольно редко: - Некоторые виды ФОП; -ТОВ, которым раз в год необходимо сдать нулевой отчёт; - ОСББ; - Продуктовые магазины; - Торговля на рынках Зависит от объёма выполненной работы Собственник Аутсорсинг Делегирование бухгалтерии специализированной организации - Компаниям, с небольшим штатом сотрудников (до 10 человек); - Фирмы, которые предоставляют услуги и осуществляют не более 50 оплат в месяц Зависит от объёма работы. От 250 грн для ФОП От 1000 грн для ТОВ Подрядчик/Собственник

Из таблицы следует, что если Вы не можете позволить штатного бухгалтера, то наиболее выгодным решением станет передача бухгалтерии на аутсорсинг, например, в сервис zrobleno.com. Эта молодая Компания предоставляет услуги бухгалтера Киев, имеет хорошую репутацию и множество положительных отзывов.

Преимущества ведения бухгалтерии «Зроблено»:

ü Команда специалистов (бухгалтера и юристы) стоимость услуг которых эквивалентна зарплате одного или двух наёмных сотрудников.

ü Права и ответственность сторон, закреплённая в Договоре.

ü Гарантия корректного учёта.

ü Представление интересов Заказчика перед контролирующими органами.