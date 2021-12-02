Ведение бухгалтерского учёта – деятельность, которую по закону должны осуществлять все предприниматели, не зависимо от формы собственности.
Для этой цели, крупные Компании нанимают специалистов в штат. Маленькие ФОПы приглашают частных бухгалтеров. Есть и такие фирмы, которым проще вести учёт на аутсорсе. К слову, популярностьаутсорсинга в нашей стране стремительно растёт.
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Налоговый контроль: что ждать предпринимателям в 2022 году
Бухгалтерский учёт – это не только корпоративные данные, но и форма контроля государства за субъектами предпринимательства.
По информации Налоговой Службы Украины в 2020 году было осуществлено:
По результату этих действий, в бюджет государства было доначислено 991,1 млрд. гривен. И это не смотря, на действующий мораторий.
К слову, по мнению аналитиков, в 2022 году, Налоговая Служба Украины увеличит количество проверок. При этом, особый интерес работники налоговой будут проявлять к ФОПам, особенно по части их работы с ТОВ. В первую очередь это может коснуться предпринимателей, оказывающих консалтинговые, рекламные и маркетинговые услуги. По этой причине, нужно уделить особое внимание качеству ведения учёта и быть готовым к встрече с контролирующими органами.
Услуги бухгалтера Киев: выбираем специалистов правильно
Итак, если Вы в серьёз задумались о корректности ведения учёта, то без хорошего специалиста Вам не обойтись. В настоящий момент существует несколько форм организации бухгалтерии на предприятии.
Варианты организации бухгалтерского учёта:
1. Штатный бухгалтер или бухгалтерия
2. Частный приходящий специалист
3. Бухгалтерия на аутсорсинге
Выбрать наиболее целесообразный вариант для конкретного бизнеса поможет следующая информация.
Виды организации бухгалтерского учёта, их преимущества и стоимость.
|
Вид учёта
|
Описание
|
Кому подходит
|
Стоимость
|
Ответственность
|
Штатный бухгалтер или главбух
|
Специалист в одном лице или бухгалтерия во главе с Главным бухгалтером
|
- Предприятия, работающие с НДС в больших масштабах;
- Действующие производства;
- Ресторанный бизнес;
- Крупные агропредприятия;
- Фирмы с большим количеством наёмных сотрудников (больше 50)
|
От 20 000 гривен
|
Собственник/главбух
|
Частный бухгалтер
|
Приходящий по графику или по вызову сотрудник
|
Предприятия, которым услуги бухгалтера нужны довольно редко:
- Некоторые виды ФОП;
-ТОВ, которым раз в год необходимо сдать нулевой отчёт;
- ОСББ;
- Продуктовые магазины;
- Торговля на рынках
|
Зависит от объёма выполненной работы
|
Собственник
|
Аутсорсинг
|
Делегирование бухгалтерии специализированной организации
|
- Компаниям, с небольшим штатом сотрудников (до 10 человек);
- Фирмы, которые предоставляют услуги и осуществляют не более 50 оплат в месяц
|
Зависит от объёма работы.
От 250 грн для ФОП
От 1000 грн для ТОВ
|
Подрядчик/Собственник
Из таблицы следует, что если Вы не можете позволить штатного бухгалтера, то наиболее выгодным решением станет передача бухгалтерии на аутсорсинг, например, в сервис zrobleno.com. Эта молодая Компания предоставляет услуги бухгалтера Киев, имеет хорошую репутацию и множество положительных отзывов.
Преимущества ведения бухгалтерии «Зроблено»:
ü Команда специалистов (бухгалтера и юристы) стоимость услуг которых эквивалентна зарплате одного или двух наёмных сотрудников.
ü Права и ответственность сторон, закреплённая в Договоре.
ü Гарантия корректного учёта.
ü Представление интересов Заказчика перед контролирующими органами.
|
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|
КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Ведение бухгалтерского учёта – деятельность, которую по закону должны осуществлять все предприниматели, не зависимо от формы собственности.
Для этой цели, крупные Компании нанимают специалистов в штат. Маленькие ФОПы приглашают частных бухгалтеров. Есть и такие фирмы, которым проще вести учёт на аутсорсе. К слову, популярностьаутсорсинга в нашей стране стремительно растёт.
Если Вас интересуют услуги бухгалтера киев стоимость, рекомендуем посмотреть это 3-х минутное видео.
Налоговый контроль: что ждать предпринимателям в 2022 году
Бухгалтерский учёт – это не только корпоративные данные, но и форма контроля государства за субъектами предпринимательства.
По информации Налоговой Службы Украины в 2020 году было осуществлено:
По результату этих действий, в бюджет государства было доначислено 991,1 млрд. гривен. И это не смотря, на действующий мораторий.
К слову, по мнению аналитиков, в 2022 году, Налоговая Служба Украины увеличит количество проверок. При этом, особый интерес работники налоговой будут проявлять к ФОПам, особенно по части их работы с ТОВ. В первую очередь это может коснуться предпринимателей, оказывающих консалтинговые, рекламные и маркетинговые услуги. По этой причине, нужно уделить особое внимание качеству ведения учёта и быть готовым к встрече с контролирующими органами.
Услуги бухгалтера Киев: выбираем специалистов правильно
Итак, если Вы в серьёз задумались о корректности ведения учёта, то без хорошего специалиста Вам не обойтись. В настоящий момент существует несколько форм организации бухгалтерии на предприятии.
Варианты организации бухгалтерского учёта:
1. Штатный бухгалтер или бухгалтерия
2. Частный приходящий специалист
3. Бухгалтерия на аутсорсинге
Выбрать наиболее целесообразный вариант для конкретного бизнеса поможет следующая информация.
Виды организации бухгалтерского учёта, их преимущества и стоимость.
|
Вид учёта
|
Описание
|
Кому подходит
|
Стоимость
|
Ответственность
|
Штатный бухгалтер или главбух
|
Специалист в одном лице или бухгалтерия во главе с Главным бухгалтером
|
- Предприятия, работающие с НДС в больших масштабах;
- Действующие производства;
- Ресторанный бизнес;
- Крупные агропредприятия;
- Фирмы с большим количеством наёмных сотрудников (больше 50)
|
От 20 000 гривен
|
Собственник/главбух
|
Частный бухгалтер
|
Приходящий по графику или по вызову сотрудник
|
Предприятия, которым услуги бухгалтера нужны довольно редко:
- Некоторые виды ФОП;
-ТОВ, которым раз в год необходимо сдать нулевой отчёт;
- ОСББ;
- Продуктовые магазины;
- Торговля на рынках
|
Зависит от объёма выполненной работы
|
Собственник
|
Аутсорсинг
|
Делегирование бухгалтерии специализированной организации
|
- Компаниям, с небольшим штатом сотрудников (до 10 человек);
- Фирмы, которые предоставляют услуги и осуществляют не более 50 оплат в месяц
|
Зависит от объёма работы.
От 250 грн для ФОП
От 1000 грн для ТОВ
|
Подрядчик/Собственник
Из таблицы следует, что если Вы не можете позволить штатного бухгалтера, то наиболее выгодным решением станет передача бухгалтерии на аутсорсинг, например, в сервис zrobleno.com. Эта молодая Компания предоставляет услуги бухгалтера Киев, имеет хорошую репутацию и множество положительных отзывов.
Преимущества ведения бухгалтерии «Зроблено»:
ü Команда специалистов (бухгалтера и юристы) стоимость услуг которых эквивалентна зарплате одного или двух наёмных сотрудников.
ü Права и ответственность сторон, закреплённая в Договоре.
ü Гарантия корректного учёта.
ü Представление интересов Заказчика перед контролирующими органами.