Международные резервы Украины по состоянию на начало декабря, согласно предварительным оценкам НБУ, составили 30,549 миллиардов долларов (в эквиваленте). Это на 3% больше, чем на начало ноября ($29,654 миллиарда).

Об этом говорится в сообщении регулятора.

— В ноябре они (международные резервы, — прим.) выросли на 3%, прежде всего, благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by объемом 500 миллионов специальных прав заимствований (СПЗ), — поясняют в НБУ.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,4%. В апреле прогнозировался рост на 4,1%. Прогноз на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%.