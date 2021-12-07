В ноябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 миллиона кубометров. Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 92% или на 143 миллиона кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой поставили 11,6 миллиона кубометров газа благодаря виртуальному реверсу.

Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 21% и составил 578,5 миллиона кубометров.

Отмечается, что в ночь на 1 ноября произошла авария на участке Трансбалканского газопровода, в результате чего основные поставки газа в Венгрию обеспечила Украина. Соответственно заказчики увеличили экспорт в Венгрию на 40% — до 314,2 миллиона кубометров.

Экспорт в Словакию составил 181,4 миллиона кубометров, в Польшу — 76,9 миллиона кубометров. Экспорта в Молдову в ноябре не происходило.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что в октябре — ноябре Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира Евросоюз получает голубое топливо в полном объеме.