Николаевский зоопарк планирует капитально отремонтировать бассейн слоновника за 1 миллион 231 тысячу 765 гривен.
Об этом свидетельствует информация портала публичных закупок Prozorro.
Аукцион по определению подрядчика будет объявлен уже 10 декабря. Ремонт бассейна необходимо будет провести 1 мая следующего года.
В карточке закупки указывается, что она будет проводиться по упрощенной процедуре.
Ранее сообщалось, что комплекс летних вольеров «Остров зверей» в Николаевском зоопарке полностью готов. Весной, как только позволит температурный режим, зверей переведут из зимних вольеров в новое место обитания.
Напомним, в 2015 году предприятие «Николаевгорстрой» выиграло тендеры на реконструкцию слоновника и строительство жирафника в зоопарке Николаева.
|
Запрошуємо на ювілейне нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»Максим Коваль
|
Про отопление. ОбращениеМаксим Невенчанный
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театруСтанислав Мартиросов
Николаевский зоопарк планирует капитально отремонтировать бассейн слоновника за 1 миллион 231 тысячу 765 гривен.
Об этом свидетельствует информация портала публичных закупок Prozorro.
Аукцион по определению подрядчика будет объявлен уже 10 декабря. Ремонт бассейна необходимо будет провести 1 мая следующего года.
В карточке закупки указывается, что она будет проводиться по упрощенной процедуре.
Ранее сообщалось, что комплекс летних вольеров «Остров зверей» в Николаевском зоопарке полностью готов. Весной, как только позволит температурный режим, зверей переведут из зимних вольеров в новое место обитания.
Напомним, в 2015 году предприятие «Николаевгорстрой» выиграло тендеры на реконструкцию слоновника и строительство жирафника в зоопарке Николаева.