Николаевский зоопарк планирует капитально отремонтировать бассейн слоновника за 1 миллион 231 тысячу 765 гривен.

Об этом свидетельствует информация портала публичных закупок Prozorro.

Аукцион по определению подрядчика будет объявлен уже 10 декабря. Ремонт бассейна необходимо будет провести 1 мая следующего года.

В карточке закупки указывается, что она будет проводиться по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что комплекс летних вольеров «Остров зверей» в Николаевском зоопарке полностью готов. Весной, как только позволит температурный режим, зверей переведут из зимних вольеров в новое место обитания.

Напомним, в 2015 году предприятие «Николаевгорстрой» выиграло тендеры на реконструкцию слоновника и строительство жирафника в зоопарке Николаева.