Процесс производства и продажи кондитерских изделий включает в себя выбор правильной упаковки для такого хрупкого продукта. Самым правильным решением будет выбор в пользу картонных коробок.

Картонные коробки для кондитерских изделий от Papirstok — это не только эстетически привлекательно и понравится клиенту, но и безопасно, ведь такая упаковка защитит ваш продукт от воздействия внешних факторов и механических повреждений.

Какими бывают упаковки для кондитерских изделий

Упаковки для кондитерских изделий бывают разными по форме, цвету, конструкции и другим параметрам.

Форма: квадратная и прямоугольная;

Цвет: белый, коричневый, серебристый, золотистый, с орнаментом;

Дизайн: с ручками или без них, с прозрачными «окнами» или полностью закрыты;

Конструкция: с крышкой, коробки-книжки, коробки-пеналы;

Наполнение: со вставкой для определенного количества товара или без такой вставки.

«ПапирСток» предлагает картонные коробки для пряников, пирожных, кексов, капкейков, тортов.

Из чего делают коробки

Для производства таких коробок используют пищевой, мелованный, целлюлозный картон, крафт-картон или микрогофрокартон.

Коробка для кондитерских изделий от Papirstok состоит из экологических материалов и не портит пищевые продукты. Помимо этого, такие коробки компактны при хранении, комфортны в использовании, гигиеничны, их легко утилизировать, они имеют эстетический внешний вид и защищают изделия от повреждений.

Картонные коробки для кондитерских изделий на сайте магазина «ПапирСток» можно купить оптом и в розницу, есть возможность также заказать уникальный логотип вашего бренда на упаковке.

Украинская компания «ПапирСток» занимается производством и продажей бумаги и различных упаковок из нее и картона. Предприятие работает на рынке шесть лет. За это время, рассказывают в «ПапирСток», им удалось удовлетворили запросы свыше пяти тысяч заказчиков, в числе которых компании «Salateira», «Печена Картопля», «Docker Pub», «Віденські Булочки», «Мантинга Украина», «Aroma Kava», «Novus», «Мироновский хлебопродукт», «Сільпо». В интернет-магазине компании представлена различная бумажная продукция - упаковки, стаканчики, пакеты и другие изделия.

В интернет-магазине «ПапирСток» можно приобрести различные бумажные пакеты (саше, с ручками, двухслойные, дой-паки), бумажные стаканчики различного объема для кофе, чая или мороженого, картонные коробки для пиццы, подарков, или фаст-фуда, картонную посуду, раздичные эко-товары, в том числе популярные шоперы, и прочую продукцию из картона и бумаги.

«ПапирСток» предлагает своим клиентам систему лояльности, предлагая градацию цен на товары в зависимости от общего количества ранее заказанных товаров и услуг. Компания предлагает также складские помещения и отгрузку товара небольшими партиями, обеспечивает доставку по Киеву и всей Украине.

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