Американский аукционный дом Heritage Auctions продал редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» за рекордные 471 тысячу долларов.

Это самая высокая цена, которая была заплачена за первую книгу о волшебнике, пишет TheБабель.

Проданное издание датируется 1997 годом. Это первая книга в твердом переплете и она была напечатана тиражом всего в 500 экземпляров. 300 копий из этого тиража ушли в библиотеки и школы, а 200 продали в магазинах. Именно эти 200 книг без библиотечного штампа ценятся коллекционерами.

Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается.

Напомним, что американский интернет-сервис HBO Max представил тизер спецэпизода, посвященного 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».