Предприятие по изготовлению электроэнергии из «зеленых» источников SREW N.V. направилось в арбитраж, чтобы получить от Украины 70 миллионов евро.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.
Компания SREW N.V. вкладывала средства в ветровую станцию на Херсонщине с мощностью в 110 ВТ.
Ссылаясь на соглашения между правительствами Украины и Бельгийско- Люксембургским экономическим союзом о защите добросовестных инвестиций, компания требует выплатить деньги, так как, по мнению ее представителей, Украина «необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики».
Недовольство бельгийских зеленых бизнесменов вызвало распоряжение о полной оплате балансовой стоимости и снижении тарифа на альтернативные источники в сторону «Гарпока».
В заявлении юристы SREW N.V. акцентируют, что гарантии из соглашения между двумя странами расходятся с реальностью. Сумму убытков конкретно не называют, но уточняют, что она «вероятно, составит не менее 70 млн евро убытков».
Напомним, Бельгия передала Украине судно «Belgica» (A962) для мониторинга экологического состояния Черного и Азовского морей.
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Предприятие по изготовлению электроэнергии из «зеленых» источников SREW N.V. направилось в арбитраж, чтобы получить от Украины 70 миллионов евро.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.
Компания SREW N.V. вкладывала средства в ветровую станцию на Херсонщине с мощностью в 110 ВТ.
Ссылаясь на соглашения между правительствами Украины и Бельгийско- Люксембургским экономическим союзом о защите добросовестных инвестиций, компания требует выплатить деньги, так как, по мнению ее представителей, Украина «необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики».
Недовольство бельгийских зеленых бизнесменов вызвало распоряжение о полной оплате балансовой стоимости и снижении тарифа на альтернативные источники в сторону «Гарпока».
В заявлении юристы SREW N.V. акцентируют, что гарантии из соглашения между двумя странами расходятся с реальностью. Сумму убытков конкретно не называют, но уточняют, что она «вероятно, составит не менее 70 млн евро убытков».
Напомним, Бельгия передала Украине судно «Belgica» (A962) для мониторинга экологического состояния Черного и Азовского морей.