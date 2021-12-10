Предприятие по изготовлению электроэнергии из «зеленых» источников SREW N.V. направилось в арбитраж, чтобы получить от Украины 70 миллионов евро.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.

Компания SREW N.V. вкладывала средства в ветровую станцию на Херсонщине с мощностью в 110 ВТ.

Ссылаясь на соглашения между правительствами Украины и Бельгийско- Люксембургским экономическим союзом о защите добросовестных инвестиций, компания требует выплатить деньги, так как, по мнению ее представителей, Украина «необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики».

Недовольство бельгийских зеленых бизнесменов вызвало распоряжение о полной оплате балансовой стоимости и снижении тарифа на альтернативные источники в сторону «Гарпока».

В заявлении юристы SREW N.V. акцентируют, что гарантии из соглашения между двумя странами расходятся с реальностью. Сумму убытков конкретно не называют, но уточняют, что она «вероятно, составит не менее 70 млн евро убытков».

Напомним, Бельгия передала Украине судно «Belgica» (A962) для мониторинга экологического состояния Черного и Азовского морей.