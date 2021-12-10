Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы — 1,498 триллиона гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).

Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%. В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 гривен/доллар и 28,7 гривен/доллар на конец года.

Прогнозируется, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен с 1 октября (до 6700 гривен).

Кроме того, в госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря.

В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля — 2508 гривен, с 1 декабря — 2589 гривен.

Планируется, что заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние — 429,9 млрд гривен, внешние — 151,2 млрд гривен.

В госбюджете на 2022 год заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 миллиарда долларов.

Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в сумме 323 млрд гривен или 6% ВВП. Расходы на чиновников и силовиков увеличены на 206,4 млн гривен.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева созвала сессию на 21 декабря для принятия бюджета области. Соответствующее распоряжение она подписала 6 декабря.