Зарплатные карточки жителей Николаевской области начали регулярней подпадать под блокировку из-за неуплаченных налогов на недвижимость.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказала замглавы ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина.

Чиновница рассказала, что иногда только штрафные санкции побуждают человека рассчитаться с долгами.

— Блокировка зарплатных карточек. На сегодняшний день довольно серьезная тема, у нас есть много граждан, которые допустили такие долги, перед этим изменили место своего жительства, не обратившись в налоговую. Стоит знать, что за владение недвижимостью нужно платить налоги <…> После блокировки зарплатных карточек у граждан, расчетных счетов у предприятий, с долгом начинают рассчитываться, — акцентировала Ольга Купчишина.

Государственная служащая добавила, что больше всего неуплаченных сборов касаются автомобильных ставок.

— А особенно это интересно, когда граждане с автомобилями, у которых ставка 25 тысяч гривен, меняют место проживания без уведомления. Такие не имеют даже права выехать за границу, их блокируют, — разъяснила Ольга Купчишина.

Напомним, налоговая предупредила о мошенниках, которые собирают деньги от имени инспекторов.