С лета 2021 года Херсонский городской совет закупил услуг «по освещению своей деятельности” на 450 тысяч гривен.

Об этом пишет IPC-Херсон.

Проанализировав данные с платформы Prozzoro, медиа-центр пришел к выводу, бюджетные деньги ушли телеканалу, информгагентству и ООО «ДСМ-Украина».

— Cредства из горбюджета на «освещение деятельности» мэра Херсона Игоря Колихаева, горсовета и его исполкома получили 3 общества с ограниченной ответственностью – «Информационное агентство «Любимый город», ТРК «Первый региональный», «ДСМ-Украина» (основными видами деятельности ООО «ДСМ Украина» вообще, согласно информации Юконтрол, является недвижимость и продажа автозапчастей), а также физлица-предприниматели Дорофеева Наталья Сергеевна, Гидулянов Андрей Павлович, Григорьева Лидия Николаевна, Вирлич Евгения Михайловна, — говорится в материале.

За свои услуги они получили по 7 тысяч гривен, заказчиком тендера стал исполком Херсонского горсовета.

— Поэтому на рекламу деятельности мэра Игоря Колыхаева, депутатов горсовета и его исполкома налогоплательщики заплатят в декабре 197 тыс грн, ведь кроме онлайн-СМИ, деньги из горбюджета на рекламу городской власти получила еще и газета «Гривна». Газетчики получат около 50 тыс грн. Исполнители, указанные СМИ, получают минимум по 21 тысячу гривен за освещение деятельности горсовета. Нетрудно подсчитать, что каждая публикация по поводу деятельности херсонских властей в указанных СМИ стоит горбюджету по 500 гр. Причем, это не оплата за изготовление контента, а только за его размещение. Договорами предусмотрено, что содержание публикаций определяется заказчиком, он же, не позднее чем за сутки до публикации, должен отправить исполнителю текст. Как свидетельствуют данные Прозоро, подобная серия закупок чиновниками горисполкома проводится регулярно. Закупки, которые мы описали, проводились уже в 3-й раз за этот год. На наш взгляд, регулярность таких закупок с неконкурентно определенным перечнем исполнителей можно трактовать как замаскированное финансирование этих СМИ со стороны руководителей Херсона, причем, за деньги налогоплательщиков, — заключают в IPC-Херсон.

Ранее сообщалось, бывшую судью из Херсонской области посадили на 5 лет за взятку, которую она прятала в админкодексе.