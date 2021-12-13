В Peugeot объявили, что к 2030 году в Европе автопроизводитель будет продавать только электромобили.

Об этом заявила глава Peugeot Линда Джексон, пишет «Экономическая правда».

На других же международных рынках этот французский автопроизводитель сохраняет машины с двигателем внутреннего сгорания. На данный момент у Peugeot есть два электрокара: электрические версии моделей Peugeot 208 и 2008.

Напомним, Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, который анонсировал полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.