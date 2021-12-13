Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок по завершении работ по обновлению программного обеспечения программно-технического комплекса системы регулирования турбины.
Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Украинского энергокомплекса.
— Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС в 0 часов 4 мин. 13 декабря после завершения работ по обновлению программного обеспечения программно-технического комплекса системы регулирования турбины подключен к энергосети, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 13 декабря оборудование первого, второго и третьего энергоблоков Южно-Украинской АЭС работает в заданном режиме без замечаний.
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Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок по завершении работ по обновлению программного обеспечения программно-технического комплекса системы регулирования турбины.
Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Украинского энергокомплекса.
— Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС в 0 часов 4 мин. 13 декабря после завершения работ по обновлению программного обеспечения программно-технического комплекса системы регулирования турбины подключен к энергосети, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 13 декабря оборудование первого, второго и третьего энергоблоков Южно-Украинской АЭС работает в заданном режиме без замечаний.
Напомним, Южноукраинск будет 15 лет выплачивать атомной станции долг местного коммунального предприятия почти в ₴200 млн