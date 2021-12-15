Министерство инфраструктуры может закупить пять самолетов Ан-158 у ГП «Антонов» для Украинских национальных авиалиний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова министра Александра Кубракова и гендиректора «Укроборонпрома» Юрия Гусева.

Подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале следующего года.

— Для Украинских национальных авиалиний, единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по Украине, — рассказал Александр Кубраков.

Гендиректор «Укроборонпрома», в состав которого входит ГП «Антонов», рассказал, что предприятие готово в течение следующих 3 лет построить пять таких самолетов по заказу Мининфраструктуры и Национального авиаперевозчика.

— При этом первый самолет — в течение первого года, — добавил Юрий Гусев.

Напомним, о начале переговоров относительно покупки самолетов сообщалось в мае этого года.