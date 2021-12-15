Вчера депутаты Николаевского городского совета своим решением выделили 4 гектара в микрорайоне Северный под строительства жилья для крымских татар, ожидается, что 10% жилья будет распределяться по решению городской власти для льготной категории населения.

Всего построят 200 квартир, сообщают НикВести.

Отметим, что вопрос депутаты поддержали только со второй попытки, в первый раз «за» набрало лишь 21 голос.

После этого слово взял депутат от «Слуги народа», глава облгосадминистрации Виталий Ким.

— Мне только что сказали, что это за вопрос. Это недоинформированность нашей фракции. Это о строительстве в нашем городе 200 квартир за счет турецкой стороны. Мы уже подготовили землю, сети, электричество и воду с канализацией, техническими условиями. Был советник нового министра тут. Они планируют начинать строительство в феврале, и деньги уже готовят. Прошу поддержать этот вопрос, он будет реализован. Я даже сам не знал, что это именно этот вопрос, — сказал Виталий Ким.

После его выступления проект решения приняли 35 голосами.

Еще в апреле вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Николаеве построят 200 квартир для крымских татар. Часть квартир планируют предоставить другим вынужденным переселенцам.