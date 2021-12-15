На пересечении проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская (рядом с рынком «Юлиана») в Николаеве торговцы развернули елочный рынок. Пока на выбор покупателей представлены сосны и сборные елки (из еловых веток).

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.

Цены на хвойные деревья начинаются от 100 гривен. В частности, за маленькую сборную елочку до 0,5 метра продавцы просят 100-150 гривен. За елку немного пышнее и выше — 250, за сборную «красавицу» размером до 1,5 метра —650 гривен.

Что касается сосен, то здесь цены начинаются от 400 гривен и выше — в зависимости от высоты и внешнего вида дерева.

Как сообщалось, неделею назад исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева. Субъекты хозяйствования должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, а также заключить договоров на вывоз ТБО и уборку прилегающей территории.